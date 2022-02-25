Sosyal medyada küfürleşmeyle başlayan kavga kanlı bitti! 1 ölü var
İzmit'te komşu 2 aile arasında çıkan kavga sonucunda hayatını kaybeden Tarık Tanaç, defnedildi. Kavganın sosyal medya üzerinden görüntülü konuşma esnasında yaşanan küfürleşme sebebiyle çıktığı ifade edildi.
Giriş Tarihi: 25.02.2022
16:54 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022
16:54
Olay, geçen gün gece sularında Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak'ta yaşandı. Komşu 2 ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma sonucunda, kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Salih Ö., pompalı tüfekle ateş açıp altı şahsı vurdu.
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İhbarla adrese emniyet ve 112ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, başından vurulan Tarık Tanaç'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralılar da ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Salih Ö. ile beraber beş şahıs gözaltına alındı.
Olayın akabinde Tarık Tanaç'ın yakınları bir araya gelerek diğer aileye ait iki evi yaktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Olay esnasında evlerde kimsenin bulunmadığı belirtildi. Evlerin yandığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
KAVGANIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI Bu arada olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Tarafların sosyal medya üzerinden görüntülü konuşurken küfürleştikleri, ardından da çıkıp kavga ettikleri belirtildi.
EKİPLER NÖBETTE Polis ekipleri, yeni bir olay yaşanmaması için bölgede önlemlerini sürdürüyor. Yanan evlerin çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, sokağın her iki girişinde de nöbet tutuyor.