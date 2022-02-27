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Simit ve ekmekle beslediğimiz martı tavşanı tek lokmada yuttu! Vahşi doğanın gerçek yüzü görenleri dehşete düşürdü
Türkiye'de vapurlarda simit ve ekmek atarak beslediğimiz martıların gerçek yüzü görenleri dehşete düşürdü. İngiltere Galler'de bulunan Skomer adasında, bir martının tavşanı gagası ile yuvasından çıkarıp saniyeler içinde yuttuğu anlar kameraya kaydedildi. Ülkemizde vatandaşların simit attığı martıların tavşanları canlı canlı yemesi görenlerin tüylerini diken diken etti.