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Simit ve ekmekle beslediğimiz martı tavşanı tek lokmada yuttu! Vahşi doğanın gerçek yüzü görenleri dehşete düşürdü

Türkiye'de vapurlarda simit ve ekmek atarak beslediğimiz martıların gerçek yüzü görenleri dehşete düşürdü. İngiltere Galler'de bulunan Skomer adasında, bir martının tavşanı gagası ile yuvasından çıkarıp saniyeler içinde yuttuğu anlar kameraya kaydedildi. Ülkemizde vatandaşların simit attığı martıların tavşanları canlı canlı yemesi görenlerin tüylerini diken diken etti.

Giriş Tarihi: 27.02.2022 08:06
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Simit ve ekmekle beslediğimiz martı tavşanı tek lokmada yuttu! Vahşi doğanın gerçek yüzü görenleri dehşete düşürdü

MARTININ TAVŞAN AVI

Bizim simit yerken görmeye alışık olduğumuz martılar tam bir etobur çıktı. İngiltere'nin Galler bölgesinde bir martı önce, çukurda bulunan tavşanın kafasını gagası ile ısırdı.

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Simit ve ekmekle beslediğimiz martı tavşanı tek lokmada yuttu! Vahşi doğanın gerçek yüzü görenleri dehşete düşürdü

Daha sonra gagası ile çukurdan çıkardığı tavşanı bir kaç saniye içinde diğer martıların gözleri önünde yuttu.

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Simit ve ekmekle beslediğimiz martı tavşanı tek lokmada yuttu! Vahşi doğanın gerçek yüzü görenleri dehşete düşürdü

Martı, tavşanı yuttuktan sonra yürürken bir süre sendeleyerek denge kurmakta zorlandı.

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Simit ve ekmekle beslediğimiz martı tavşanı tek lokmada yuttu! Vahşi doğanın gerçek yüzü görenleri dehşete düşürdü

Görüntünün biraz ilginç olmasına rağmen vahşi yaşam uzmanları, tavşanların martı gibi deniz kuşlarının diyetleri açısından çok önemli olduğunu söylediler.

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Simit ve ekmekle beslediğimiz martı tavşanı tek lokmada yuttu! Vahşi doğanın gerçek yüzü görenleri dehşete düşürdü

Adada bulunan görevliler Nisan ayının başından bugüne kadar adada 8,534 martı saydıklarını ve bu rakamın 1953 yılından bu yana en yüksek rakam olduğunu ifade ettiler.