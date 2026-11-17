Konuya ilişkin ATV Haber'e konuşan av malzemeleri satıcısı Nurettin Aksoylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar sosyal medya üzerinden satışlarını yapıyorlar ama yapılan işler tamamen yasal değil, gayri yasaldır. Özellikle delici ve parçalayıcı maddelerin alımı satımı 6136 sayılı kanuna göre izne bağlıdır. Dışarıda bıçak satan bir sürü insan var, tezgahlarda satıyorlar. Gidin, elinde taşıdıkları çantalarla satıyorlar. Yasal mı? Değil, gayri yasaldır. Bunların alımı, satımı tamamen izne bağlıdır. Nihayetinde biz bunun satışını yapabilmek için her üç yılda bir hem patlayıcı hem de nörolojik ve psikolojik bakımdan biz kendimiz rapor alıp ruhsat çıkartabiliyoruz."