Sosyal medyada canlı yayında mezat yöntemiyle yasaklı bıçak satıyorlar
Denetimsizlik ve kontrolsüzlük, sosyal medya üzerinden yasa dışı ürün satışlarının önünü açıyor. Satışı yasak olan birçok suç aleti, canlı yayınlarda açık artırma yöntemiyle alıcı buluyor. Kelebek ve sallama gibi tehlikeli bıçaklar, mezat yoluyla çocukların dahi ulaşabileceği şekilde satışa sunuluyor.
PAZAR TEZGAHI GİBİ MEZAT: İLK YORUMU YAZAN ÜRÜNÜ ALIYOR
ATV Haber'den Samed Öztaylan'ın aktardığı bilgilere göre, satıcılar pazar tezgahında sebze satar gibi internet üzerinden canlı yayın açarak açık artırma, yani mezat yöntemiyle bıçak satıyor.
Özellikle çocukların ve gençlerin silah ve kesici-delici aletlere kolayca ulaşabilmesi önemli bir tartışma konusu olurken, internetteki kontrolsüz mecralar yasa dışı satışlarla dolup taşıyor.
Kesici ve delici aletlerin, av malzemeleri satan işletmeler dışındaki yerlerde satışının kanunen yasak olmasına rağmen sosyal medya, bu tür ürünlerin satış mecrasına dönüşmüş durumda. Satıcılar, ürünlere fiyat belirleyerek ilk yorumu yazan kişiye satış gerçekleştiriyor.
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İnternet üzerinden gerçekleştirilen satışlarda çok sayıda kesici alete ulaşmak mümkün. Özellikle oyunlarda yer alan bıçaklar daha fazla rağbet görüyor.
Bunun yanı sıra kelebek, sallama ve kılıç gibi bıçaklar da satışa sunuluyor. Binlerce kişinin izlediği canlı yayınlarda, kelebek ve sallama gibi suç aleti olarak değerlendirilen ürünler için fiyat teklifleri veriliyor.