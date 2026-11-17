Çorum'da nefes kesen kovalamaca! Polisten kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü 4 araca çarptı: 4 yaralı
Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, trafikte tehlikeli anlara neden oldu. Kovalamaca sırasında biri ekip otosu olmak üzere 4 araca çarparak durabilen sürücü, 4 kişinin yaralanmasına yol açtı.
DUR İHTARINA UYMADI, EKİP OTOSU DAHİL 4 ARACA ÇARPTI
Edinilen bilgiye göre, Ekin Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, İ.K. (16) yönetimindeki 38 SK 825 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kaçmaya başladı.
Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı yakınlarında önce bir ekip otosuna, ardından başka bir otomobile çarptı.
Kaçışını sürdüren sürücü, İnönü Caddesi Tuzcular Kavşağı'nda S.Ş. (65) idaresindeki 05 DM 410 plakalı otomobil ile İ.K. (22) yönetimindeki 19 ABM 435 plakalı otomobile çarparak durabildi.
4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada, çarpılan otomobillerin sürücüleri S.Ş. (65) ve İ.K. (22) ile araçlarda yolcu olarak bulunan G.Ş. (65) ve E.K. (27) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.