EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ GÖZALTINDA, İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından ehliyetsiz sürücü İ.K. (16) ile otomobilde bulunan H.Ş. (16) ve R.Ş. (16), polis ekiplerince yakalandı. Sürücü gözaltına alınırken, araçtaki diğer iki kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.