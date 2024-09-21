21 Eylül 2024, Cumartesi
Sosyal medya ikiye bölündü: Uzmanından evliliği bitiren davranışlar!
Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, evliliklerde güven ve mahremiyet dengesi daha karmaşık bir hale geliyor. Özellikle telefon kullanımı, çiftler arasında bazen gerginliklere ve güven sorunlarına yol açabiliyor. Aile terapistleri, eşlerin telefon kullanımıyla ilgili sergilediği bazı davranışların ilişkiyi zedeleyebilecek sinyaller verdiğine dikkat çekiyor.
Giriş Tarihi: 21.09.2024 21:13 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 21:13