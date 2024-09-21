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Sosyal medya ikiye bölündü: Uzmanından evliliği bitiren davranışlar!

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, evliliklerde güven ve mahremiyet dengesi daha karmaşık bir hale geliyor. Özellikle telefon kullanımı, çiftler arasında bazen gerginliklere ve güven sorunlarına yol açabiliyor. Aile terapistleri, eşlerin telefon kullanımıyla ilgili sergilediği bazı davranışların ilişkiyi zedeleyebilecek sinyaller verdiğine dikkat çekiyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.09.2024 21:13 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 21:13
Sosyal medya ikiye bölündü: Uzmanından evliliği bitiren davranışlar!

Modern evliliklerde teknoloji, hem güvenin hem de mahremiyetin sınandığı bir alan haline geldi. Telefon kullanımıyla ilgili davranışlar, ilişkilerde güvensizlik yaratma potansiyeli taşısa da, her çiftin bu konuda kendine özgü sınırları belirlemesi gerektiği bir gerçek. Mahremiyet ve güvensizlik arasındaki dengeyi bulmak, sağlıklı bir ilişkinin anahtarı olabilir.

Sosyal medya ikiye bölündü: Uzmanından evliliği bitiren davranışlar!

Telefon Şifreleri Paylaşılmalı mı?

Ünlü aile terapisti Jonathan Van Viegen, telefon şifrelerinin paylaşılmamasını ciddi bir tehlike işareti olarak değerlendiriyor. Instagram'da viral olan videosunda, Van Viegen, evliliği bitirme potansiyeline sahip dokuz telefon davranışını açıkladı. Bunlardan en önemlisi, eşlerin telefon şifrelerini birbirleriyle paylaşmamaları.

Sosyal medya ikiye bölündü: Uzmanından evliliği bitiren davranışlar!

Van Viegen ayrıca, eşlerin telefonlarını sürekli olarak saklamaları veya ekranlarını yüzüstü koymaları gibi davranışların da ilişkilerde güvensizlik yaratabileceğini vurguluyor. Eğer bir partner, telefonunu sürekli gizliyorsa ya da şifre değişikliği gibi ani ve beklenmedik hareketlerde bulunuyorsa, bu durum, ilişkide bir sorun olduğuna işaret edebilir.

Sosyal medya ikiye bölündü: Uzmanından evliliği bitiren davranışlar!

Gizlilik Mi? Güvensizlik Mi?

Van Viegen'in listesine göre diğer tehlike işaretleri arasında, eşinizin telefonunun ekranını sizden uzağa çevirmesi, sizin yaklaştığınızda uygulamaları kapatması ve telefonuna dokunduğunuzda sinirlenmesi yer alıyor. Bu tür davranışlar, ilişkiyi zedeleyebilecek gizlilik sorunlarını gündeme getiriyor. Ancak bazı çiftler için mahremiyet, ilişkinin sağlıklı bir parçası olarak da kabul edilebiliyor.

Sosyal medya ikiye bölündü: Uzmanından evliliği bitiren davranışlar!

Tartışmalar: Sınırların İhlali Mi, Güvensizlik Mi?

Jonathan Van Viegen'in paylaştığı bu görüşler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar, telefon şifrelerini paylaşmanın veya gizli telefon kullanımının sağlıklı ilişkiler için gerekli olduğunu savunurken, diğerleri bu tür davranışları mahremiyet ihlali olarak değerlendiriyor.

Bir kullanıcı, "Bunlar sağlıklı ilişki davranışlarıdır. Aksi düşünülüyorsa, ilişkide ciddi sınır sorunları vardır," yorumunu yaptı.

Bir diğer kullanıcı ise, "Telefon bağımlılığım var ve telefonu yüzü aşağı koyduğumda onu daha az kullanıyorum, bu da benim davranışımı iyileştiriyor," diyerek farklı bir bakış açısı sundu.