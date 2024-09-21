Sosyal medya ikiye bölündü: Uzmanından evliliği bitiren davranışlar!

Tartışmalar: Sınırların İhlali Mi, Güvensizlik Mi?

Jonathan Van Viegen'in paylaştığı bu görüşler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar, telefon şifrelerini paylaşmanın veya gizli telefon kullanımının sağlıklı ilişkiler için gerekli olduğunu savunurken, diğerleri bu tür davranışları mahremiyet ihlali olarak değerlendiriyor.

Bir kullanıcı, "Bunlar sağlıklı ilişki davranışlarıdır. Aksi düşünülüyorsa, ilişkide ciddi sınır sorunları vardır," yorumunu yaptı.

Bir diğer kullanıcı ise, "Telefon bağımlılığım var ve telefonu yüzü aşağı koyduğumda onu daha az kullanıyorum, bu da benim davranışımı iyileştiriyor," diyerek farklı bir bakış açısı sundu.