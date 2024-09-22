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Denizde ilginç manzara! Görenler hayrete düştü

İzmir'in Foça ilçesinde yaşanan ilginç olay, görenleri hayrete düşürdü. Denizde sırt üstü yüzmekte olan bir vatandaşın göbeğine konan martı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.09.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 11:42
Denizde ilginç manzara! Görenler hayrete düştü

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde, Eski Foça'da denizde sırt üstü yüzmekte olan bir vatandaşın göbeğine martı kondu.

Denizde ilginç manzara! Görenler hayrete düştü

Vatandaş, göbeğindeki martıya rağmen istifini bozmadan yüzmeye devam ederken, o esnada iskele yakınlarında arkadaşlarıyla oturmakta olan emekli öğretmen Mehmet Oktay Özçelebi durumu fark ederek o anları cep telefonu ile kayda aldı.

Denizde ilginç manzara! Görenler hayrete düştü

Görüntülerde, göbeğindeki martıya rağmen bir kişinin yüzmeye devam ettiği görülürken, şahit olduğu ilginç anı değerlendiren Özçelebi, "İskelede arkadaşlarımla sohbet ediyordum ve bir anda martının denizde yüzen bir kişinin göbeğine konduğunu gördüm. Bu durum çok ilgimi çekti ve hemen videoya aldım. İnanılmaz güzel bir hadiseydi" dedi.

Denizde ilginç manzara! Görenler hayrete düştü

HİKAYESİ DE İLGİNÇ

Martının hikayesinin de olay kadar ilginç olduğu ortaya çıktı. Göbeğine martı konan adamın ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşarken yuvadan düştüğünü gördükleri martıyı besleyip büyüttükleri ve İzmir'e tatile gelirken yanlarında getirdikleri öğrenildi.

Daha sonra ise tatil dönüşü ailenin martıyı komşularına emanet ederek İstanbul'a gittikleri belirtildi. Özçelebi sözlerinin devamında, "Martıyı buralarda sık sık görüyoruz ama daha önce herhangi bir insanla bu kadar yakınlaştığını görmemiştik" diye ekleme yaptı.


Öte yandan yaşanan enteresan olay, Foça sakinlerinde büyük bir ilgi uyandırdı. Birçok kişi martının bu davranışını hayretle karşılarken, sosyal medyada paylaşılan video kullanıcılardan beğeni topladı.

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