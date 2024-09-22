Denizde ilginç manzara! Görenler hayrete düştü

HİKAYESİ DE İLGİNÇ

Martının hikayesinin de olay kadar ilginç olduğu ortaya çıktı. Göbeğine martı konan adamın ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşarken yuvadan düştüğünü gördükleri martıyı besleyip büyüttükleri ve İzmir'e tatile gelirken yanlarında getirdikleri öğrenildi.

Daha sonra ise tatil dönüşü ailenin martıyı komşularına emanet ederek İstanbul'a gittikleri belirtildi. Özçelebi sözlerinin devamında, "Martıyı buralarda sık sık görüyoruz ama daha önce herhangi bir insanla bu kadar yakınlaştığını görmemiştik" diye ekleme yaptı.



Öte yandan yaşanan enteresan olay, Foça sakinlerinde büyük bir ilgi uyandırdı. Birçok kişi martının bu davranışını hayretle karşılarken, sosyal medyada paylaşılan video kullanıcılardan beğeni topladı.