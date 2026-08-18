Sosyal medya canlı yayınında ahlaksız teklif! Genç kızı tuzağa düşürmek için bu sözleri söyledi, savcılık anında harekete geçti

Yalova'da kız arkadaşı ile birlikte gittiği gazinoda bir sosyal medya uygulamasının canlı yayın özelliği üzerinden 'Reşo' takma adıyla kendisine ulaşan genç kızları bu gibi iş yerlerinde çalışmaya davet eden Tevfik Beyhan (35), Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. 'Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntülü, yazılı ve sözlü ürünleri dağıtmak ve yaymak' suçundan mahkemeye çıkarılan Beyhan tutuklandı.

Kız arkadaşı D.P. ile birlikte gazinoya giden Tevfik Beyhan, dün gece saat 01.00 sıralarında arkadaşının yanında bir sosyal medya uygulamasının canlı yayın özelliği üzerinden paylaşım yaptı. 'Reşo' takma adıyla yaptığı yayında kendisini gazinonun müdürü olarak tanıtan Beyhan, yayını izleyen ve mesaj göndererek soru soran genç kızları bu iş yerlerinde çalışmaya davet etti.

Tevfik Beyhan, "Biz ulaşacağız sana. Bir sıkıntın varsa yardımcı olacağız, problemin varsa yardımcı olacağız, rahat ol. Kimseye eyvallahımız olmaz, yanımıza geldiğin sürece bir sıkıntın olmayacak. Yemen, içmen, konaklaman olacak. Paranı kazanacaksın. Kralına eyvallahın olmayacak, rahat ol kardeşim benim. Abilik yapacağız, dostluk yapacağız, babalık yapacağız, rahat olun, sıkıntı yok." sözleriyle genç kızları tuzağa düşürmeye çalıştı.

"YEME, İÇME VE KONAKLAMA BANA AİT" Canlı yayında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Tevfik Beyhan, bir başka paylaşımında ise "Mekân sahile sıfır, yüzebilirsiniz, girebilirsiniz. Bahçemiz var, mangal, okey mokey oynayabilirsiniz burada. Yani yeme, içme, konaklama, servis bana ait, mekânımız güzel bizim yani." sözleriyle genç kızları fuhuş batağına çekmeye çalıştı.

Yalova'da yapılan sosyal medya canlı yayınının ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gazinoya giden güvenlik görevlileri, paylaşımı yapan Beyhan'ın müdür veya çalışan olmadığını, sadece müşteri olarak geldiğini tespit etti. Tevfik Beyhan'ın yanında bulunan kız arkadaşı D.P. gözaltına alındı.