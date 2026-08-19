50 milyonluk ihanet davası: Dedektif gibi çalışan koca adım adım belgeledi

Türkiye'nin en büyük kripto para borsalarından birinin Hukuk İşleri Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olan avukat Ayça Ö., eşini aldattığı iddiasıyla mahkemelik oldu. Dedektif gibi iz süren eşi Aytunç Ö., otel kayıtlarından aile konutundaki 40 günlük güvenlik kamerası görüntülerine kadar tüm ihanet zincirini delillendirdi.

Türkiye'nin en büyük kripto borsalarından birinin Hukuk İşleri Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olan avukat Ayça Ö, eşini aldattığı iddiasıyla mahkemelik oldu. Eşi tarafından İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'ne 50 milyon manevi tazminat talebiyle açılan dava dosyasına; kadının otel kayıtları ve sevgilisiyle güvenlik kameralarına yakalandığı görüntüler girdi.

Yöneltilen zina iddialarını inkar edemeyen ve suskunluğa sığınan Hukuk İşleri Başkanı'nın, gizli ilişkisinin tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmesinin ardından Aile Mahkemesi ara kararıyla kocaya aylık 35 bin lira tedbir nafakası bağlandı.

4 FARKLI OTELDE 7 GECE GEÇİRDİLER



Sabah'ın haberine göre Aytunç Ö. Türkiye'nin en büyük kripto borsalarından birinde Hukuk İşleri Başkanı olarak çalışan avukat eşinden şüphelendi. Avukatı Erdost Balcı ile ihanetin peşine düşen Aytunç Ö, mahkemeye sunduğu dilekçeyle aldatıldığını belgeledi.

Dava dosyasına giren resmi belgeler, skandalın sadece kısa süreli bir kaçamaktan ibaret olmadığını, planlı ve süreklilik arz eden bir ilişki olduğunu kanıtladı. Kripto Borsa şirketinin Hukuk İşleri Başkanı, Yönetim Kurulu üyesi olan Avukat Ayça Ö'nün ilk olarak eşini aldattığı öne sürülen Bahtiyar Y. ile 20 Haziran 2025'te İstanbul Havalimanı içerisindeki oteli 3 saatliğine kiralayarak dikkat çekici bir konaklama gerçekleştirdi.