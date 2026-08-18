İBB'nin yol çalışması trafiği kilitledi! Vatandaş isyan etti: Yapıyorlar, bozuyorlar, yapboz...

"TRAFİKTEN DOLAYI GİTMEDİM" Bölgede daha önce de çalışmalar yapıldığını belirterek duruma tepki gösteren Seyfettin Geyik, "Bir ara burayı kaldırdılar, aylarca sürdü. Ne döşediler bilmiyorum, sonra kapattılar. İleri tarafta beton döktüler, şimdi o betonu kaldırdılar, asfalt döküyorlar. Yani yapıyorlar, bozuyorlar; yapboz. Gidecektim, trafikten dolayı vazgeçtim, gitmedim." dedi.

"HASTANEYE, İŞİMİZE YETİŞEMİYORUZ"

Yaklaşık 10 yıldır bölgede yaşadığını söyleyen Mehmet Bulut ise çalışmaların vatandaşları mağdur ettiğini ifade ederek, "Her gün böyle. Bir haftadır sürüyor. Hastaneye yetişemiyoruz, işimize yetişemiyoruz. Ben burada 10 senedir oturuyorum. Ya bu tarafı yapıyorlar ya o tarafı yapıyorlar. İnsan gece müsaitken çalışma yapılabilir. Bir hastam, bir şeyim olsa ben burada kalıyorum." ifadelerini kullandı.