Son teravih namazı ne zaman kılınacak? 12 Mayıs teravih namazı son mu? Bugün teravih namazı var mı?
Son teravih ne zaman kılınacak? İslam alemi Ramazan ayının bitmesi ile hüzünlenirken, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın da sevinci içinde. Yarın Ramazan Bayramı arefesi idrak edilecek. Bayramın yaklaşması ile birlikte son teravih namazının ne zaman kılınacağı merak ediliyor. Peki, bugün teravih var mı? Son teravih namazı ne zaman kılınacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 11.05.2021
16:36 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021
16:36
Ramazan ayına mahsus bir namaz olan teravih namazının en son ne zaman kılınacağı merak ediliyor. Teravih namazı, cemaatle kılmak kifâye bir sünnet sayılmıştır. Ancak pandemi nedeniyle geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de teravih namazı evlerde idrak ediliyor. Peki, son teravih namazı ne zaman kılınacak? 12 Mayıs teravih namazı son mu? Bugün teravih namazı var mı? İşte konu ile ilgili detaylar...
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SON TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?
2021 Ramazan ayının son teravih namazı 11 Mayıs Salı günü kılınacak. Teravih namazı arefe günü kılınmayacak.
HADİSLERDE TERAVİH NAMAZI
Hz. Aişe (Radıyallahu Anha)'dan rivayet edilmiştir ki Efendimiz (Aleyhissalatü vesselam) bir (Ramazan) gece(si) mescidde namaz kıldı ve insanlar da onunla beraber kıldılar.
Ebu Seleme İbn Abdirrahman şöyle demiştir: " Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve sellem) azimeti emretmeksizin, Ramazan kıyamı hususunda insanları teşvik eder ve "Her kim iman edip sevabını yalnız Allahtan bekleyerek Ramazan kıyamı yaparsa geçmiş günahları bağışlanır.
Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh)'den rivayet edilmiştir ki; Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir gün çıktı. Bir takım insanlar mescidin bir köşesinde namaz kılıyorlardı. Buyurdu ki: "Nedir bunlar" (Ne yapıyorlar)? "Bunlar Kur'an bilmeyenlerdir? Übeyy İbn Ka'b namaz klıyorlar onlarda onunla beraber kılıyorlar( ona uyuyorlar) denilince "İsabet ettiler, Yaptıkları ne güzeldir!" buyurdu.
Ebu Zer (Radıyallahu Anh)'den rivayet edilmiştir ki o şöyle dedi: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile Ramazanda oruç tuttuk son yedi gün kalıncaya kadar ay içerisinde bize hiç namaz kıldırmadı. (Yedinci gece) gecenin üçte biri geçinceye kadar bizi kıldırdı. (Ertesi gün) altıncı gece bizi kıldırmadı. Beşinci gece, gecenin yarısı geçinceye kadar bizi kıldırdı. Dedim ki Ya ResulAllah! Bu gece namazının hepsini bize tamamlasaydın! Buyurdu ki; Kişi, dönünceye kadar imamla beraber kılarsa, bu onun için gecenin tamamını kılmış gibi yazılır. Dördüncü gece kıldırmadı. Üçüncü gece olunca ehlini, hanımlarını ve insanları topladı. Bize namaz kıldırdı ta ki sahuru kaçırmaktan korktuk.