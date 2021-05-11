Düğünler ne zaman serbest olacak? 17 Mayıs'ta düğün yasakları kalkacak mı? Düğün salonları ne zaman açılacak?

Düğün salonları ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler hayata geçirildi. Pandemiden etkilenen yerler arasında düğün salonları bulunuyor. Düğün yapmayı planlayan çiftler, tam kapanma sonrası düğün salonlarının hangi tarihte açılacağını merak ediyor. Peki, düğünler ne zaman serbest olacak? 17 Mayıs'ta düğün yasakları kalkacak mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 11.05.2021 16:58 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 16:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL