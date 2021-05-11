11 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Düğünler ne zaman serbest olacak? 17 Mayıs'ta düğün yasakları kalkacak mı? Düğün salonları ne zaman açılacak?

Düğünler ne zaman serbest olacak? 17 Mayıs'ta düğün yasakları kalkacak mı? Düğün salonları ne zaman açılacak?

Düğün salonları ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler hayata geçirildi. Pandemiden etkilenen yerler arasında düğün salonları bulunuyor. Düğün yapmayı planlayan çiftler, tam kapanma sonrası düğün salonlarının hangi tarihte açılacağını merak ediyor. Peki, düğünler ne zaman serbest olacak? 17 Mayıs'ta düğün yasakları kalkacak mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 11.05.2021 16:58 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 16:58
  • 1
  • 10
Düğünler ne zaman serbest olacak? 17 Mayıs'ta düğün yasakları kalkacak mı? Düğün salonları ne zaman açılacak?

Düğün salonları ne zaman açılacak? Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tam kapanma sürecine girildi. Kapanmanın etkisiyle vaka sayısında ciddi oranda düşüş sağlandı. Pandemi nedeniyle düğün yapmayı erteleyen vatandaşlar, salonların hangi tarihte açılacağını merak ediyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, düğünler ne zaman serbest olacak? 17 Mayıs'ta düğün yasakları kalkacak mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Düğünler ne zaman serbest olacak? 17 Mayıs'ta düğün yasakları kalkacak mı? Düğün salonları ne zaman açılacak?

DÜĞÜNLER NE ZAMAN SERBEST OLACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, düğün salonlarının hangi tarihte açılacağı henüz bilinmiyor. Tam kapanma sonrası iki haftalık süreç takip edilecek. Bu süreçte salgının seyrine göre normalleşme adımlarının atılması bekleniyor. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından düğünler hakkında detayların belli olması bekleniyor. Konu hakkında yeni gelişmeler yaşandıkça ahaber.com.tr'de yer alacak.

  • 3
  • 10
Düğünler ne zaman serbest olacak? 17 Mayıs'ta düğün yasakları kalkacak mı? Düğün salonları ne zaman açılacak?

EVLİLİK ÖNCESİ 'TALASEMİ' TAŞIYICISI ÇİFTLERE UYARI

Türkiye'de evlenmeden önce çiftlerin mutlaka talasemi hastalığı testini yaptırması gerektiğini belirten Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Davut Albayrak, "Türkiye'de her 100 kişiden 2'sinde görülen talasemide taşıyıcılık kalıtsaldır. Ömür boyu sürer, bulaşmaz, başka bir hastalığa dönüşmez. Evliliğe engel değildir. Fakat iki taşıyıcı evlenecek ise mutlaka genetik danışma almalılar. Tüp bebek yöntemleriyle hasta çocuk doğma oranı çok azaltılabilir" dedi.

  • 4
  • 10
Düğünler ne zaman serbest olacak? 17 Mayıs'ta düğün yasakları kalkacak mı? Düğün salonları ne zaman açılacak?

Talaseminin kırmızı kan hücrelerinde oksijen taşıyıcı molekül olan hemoglobinin protein zincirlerinden birisinin az üretilmesi ile ortaya çıkan bir kansızlık türü olduğunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Hematoloji Kliniği'nden Prof. Dr. Davut Albayrak, "A veya B zincirlerden birinin az üretilmesinin sebebi o zincirin genindeki mutasyon dediğimiz değişikliktir.

  • 5
  • 10
Düğünler ne zaman serbest olacak? 17 Mayıs'ta düğün yasakları kalkacak mı? Düğün salonları ne zaman açılacak?

Hastalık anne babadan kalıtsal olarak geçer. Talaseminin majör türündeki hastalara düzenli kan verilmesi gerektiğinden hayat kalitelerinde düşme olur. Yüz görünümlerinde değişiklik olur. Ayrıca sık kan transfüzyonu almanın, demir birikimi ve hepatit geçirme gibi riskleri ile karşılaşırlar" diye konuştu. Prof. Dr. Davut Albayrak, 8 Mayıs Talasemi günü dolayısıyla bilgilendirmede bulundu.