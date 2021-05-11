11 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Kabir ziyareti yapılacak mı? Arefe günü ve bayramda mezar ziyareti yasak mı? Sokağa çıkma yasağında...

Son dakika: Kabir ziyareti yapılacak mı? Arefe günü ve bayramda mezar ziyareti yasak mı? Sokağa çıkma yasağında...

Son dakika... Arefe günü ve bayramda mezazr ziyareti yasak mı? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala en çok merak edilenlerden biri de kabir ziyaretleri oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından arefe günü Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak kişiler hakkında açıklama geldi. Peki, kabir ziyareti yapılacak mı? Arefe günü ve bayramda mezar ziyareti yasak mı? Sokağa çıkma yasağında mezar ziyareti yapılacak mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 11.05.2021 15:06
  • 1
  • 9
Son dakika: Kabir ziyareti yapılacak mı? Arefe günü ve bayramda mezar ziyareti yasak mı? Sokağa çıkma yasağında...

Son dakika... Arefe günü ve bayramda mezar ziyareti yasak mı? 2021 Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kaldı. İçişleri Bakanlığı tarafından tam kapanma süreci içerisinde Ramazan Bayramı'nın da yer alması nedeniyle kabir ziyaretleri ile ilgili açıklama geldi. Bayramda kabir ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar, ziyaretlerin yapılıp yapılamayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, arefe günü ve bayramda mezar ziyareti yasak mı? Sokağa çıkma yasağında kabir ziyareti yapılacak mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Son dakika: Kabir ziyareti yapılacak mı? Arefe günü ve bayramda mezar ziyareti yasak mı? Sokağa çıkma yasağında...

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA MEZAR ZİYARETİ YASAK MI?

Bayramda şehit aileleri hariç mezar ziyaretleri yapılmayacak. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge gönderildi.

  • 3
  • 9
Son dakika: Kabir ziyareti yapılacak mı? Arefe günü ve bayramda mezar ziyareti yasak mı? Sokağa çıkma yasağında...

Genelgede, "ülkemizin bütünlüğü" ve "milletimizin birliği" için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerin aileleri için dini bayramlar vesilesiyle gerçekleştirdikleri şehitlik ziyaretlerinin özel zamanlar olduğu belirtildi.

  • 4
  • 9
Son dakika: Kabir ziyareti yapılacak mı? Arefe günü ve bayramda mezar ziyareti yasak mı? Sokağa çıkma yasağında...

Devlet olmanın temel sorumluluğu şehit ailelerinin bu haklı taleplerine, salgınla mücadele tedbirlerini de göz önünde bulundurarak karşılık vermek ve onların gönül rahatlığıyla şehitleriyle buluşmalarını sağlamak olduğu aktarıldı.

  • 5
  • 9
Son dakika: Kabir ziyareti yapılacak mı? Arefe günü ve bayramda mezar ziyareti yasak mı? Sokağa çıkma yasağında...

Genelgeye göre, şehit aileleri, arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.