Son dakika: Kabir ziyareti yapılacak mı? Arefe günü ve bayramda mezar ziyareti yasak mı? Sokağa çıkma yasağında...

Son dakika... Arefe günü ve bayramda mezazr ziyareti yasak mı? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala en çok merak edilenlerden biri de kabir ziyaretleri oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından arefe günü Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak kişiler hakkında açıklama geldi. Peki, kabir ziyareti yapılacak mı? Arefe günü ve bayramda mezar ziyareti yasak mı? Sokağa çıkma yasağında mezar ziyareti yapılacak mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 11.05.2021 15:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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