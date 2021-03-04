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04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika yüz yüze eğitim | Veliler dikkat! Beklenen açıklama geldi! Hangi dersler okulda yapılacak? Son dakika yüz yüze eğitim | Veliler dikkat! Beklenen açıklama geldi! Hangi dersler okulda yapılacak? Son dakika yüz yüze eğitim | Yüz yüze eğitimle ilgili merak edilen tüm sorular cevap buldu. Bakanlık renk kodlarına göre tüm illerde tüm sınıflar için belirsizlikleri giderdi. Okullarda yüz yüze eğitim için tüm renk kodlarındaki iller, tüm sınıflar için şartlar belirlendi. Buna göre ders ve teneffüs süreleri dahil birçok konu aydınlandı. Giriş Tarihi: 04.03.2021 08:18 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 08:26 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kademeli normalleşme açıklaması kapsamında ilan ettiği okulların açılması ve yüz yüze eğitimin başlangıcı ilanından sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da uygulamanın koronavirüs renk kodları ve illere göre gerçekleşme şeklini duyurmuştu. Konuyla ilgili merak edilen tüm gelişmeler Bakan Selçuk'un tüm illere gönderdiği yazıyla aydınlandı. GALERİ DEVAM EDİYOR İŞTE YÜZ YÜZE EĞİTİMİN TÜM İL VE SINIFLAR İÇİN KRİTERLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitimin ayrıntılarını duyurdu. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya üzerinden de ilan ettiği gibi planlandığı şekilde tüm il valiliklerine ve okul müdürlüklerine bilgi ve talimat gönderdi. Buna göre teneffüs süreleri dahil tüm detaylar belirlenmiş oldu.
İLKOKUL, ORTAOKUL VE İMAM HATİPLERDE DERSLER 30, TENEFFÜSLER 10 DAKİKA
Bakan Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıya göre ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders saati 30 dakika ve teneffüsler 10 dakika olacak.
DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE 5,6 VE 7. SINIFLAR BU DERSLERİ YÜZ YÜZE ALACAK
Düşük ve orta riskli illerde bulunan ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri yüz yüze eğitimle yapılacak.
BU KURAL BÜTÜN RİSK GRUBUNDAKİ İLLERDE: 2 GÜN OKUL 3 GÜN EV
Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullarda haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim yapılacak.