Son dakika yüz yüze eğitim | Veliler dikkat! Beklenen açıklama geldi! Hangi dersler okulda yapılacak?

Son dakika yüz yüze eğitim | Yüz yüze eğitimle ilgili merak edilen tüm sorular cevap buldu. Bakanlık renk kodlarına göre tüm illerde tüm sınıflar için belirsizlikleri giderdi. Okullarda yüz yüze eğitim için tüm renk kodlarındaki iller, tüm sınıflar için şartlar belirlendi. Buna göre ders ve teneffüs süreleri dahil birçok konu aydınlandı.

Giriş Tarihi: 04.03.2021 08:18 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 08:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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