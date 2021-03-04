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Bugün nereye kar yağdı | İstanbul'da hava nasıl olacak? 4 Mart Perşembe hava durumu
Bugün nereye kar yağdı | İstanbul'da hava nasıl olacak? 4 Mart Perşembe hava durumu | Yapılan son değerlendirmelere göre, sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar yağışı görüleceği bildirildi. Kar yağışlarının, Hakkâri il geneli Van'ın güney ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.
Giriş Tarihi: 04.03.2021 07:02 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 07:02
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