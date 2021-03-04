Döner yedi hayatının şokunu yaşadı! Ciğerinden çıkan doktorları hayrete düşürdü

SÜREÇ UZAMIŞ OLSAYDI...

Doç. Dr. Murat Acat, hastanın 3 gün önce polikliniğine başvurduğunu anlatarak, "Hastamız yemek yedikten sonra nefes darlığı şikayeti olduğunu söyledi. Hastayı muayene ettiğimde sol alt ciğerinde sınırlı bir alanda müzikal bir ses vardı. Normalde biz bronş dediğimiz bu sesleri iki taraflı duyarız ama hastamızda tek taraftı. Tomografi ve akciğer grafisinde akciğerin sol alt tarafına doğru büzüşmeyi gördük. Bunun üzerine hastaya bronkoskopi yaptık. Bronkoskopi ile sol ciğerin alt tarafındaki broşun girişinde yabancı bir cisim gördüm. Yemek parçası gibi bir şey bekliyordum. Biyopsipense ile dışarı çıkarttığımızda cismin Arnavut biberi olduğunu gördük. Tek parça halinde çıkarmamız hastamız için büyük bir şans. Bu tarz kırılgan olan yabancı cisimler bazen parçalanıp, hastaya ileride sıkıntı verebilirdi. Eğer bu süreç uzamış olsaydı kalıcı hastalıklara sebebiyet verebilirdi" dedi.