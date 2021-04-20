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Son dakika | Yürekleri ağza getiren olay! Asansör 11. kattan yere çakıldı! Baba oğlunu işte böyle kurtardı
Diyarbakır'da halatları kopunca 11'inci kattan düşen asansörde bulunan Muhammet Erdoğan (29) ve oğlu Talha (4), mucize eseri yaralı kurtuldu. Ağabey Sedat Erdoğan, asansör düşerken kardeşi Muhammet'in oğlunu kucağına alarak korumaya aldığını ve yeğeninin bu şekilde hafif yaralı kurtulduğunu söyledi. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen kardeşinin durumunun iyi olduğunu da belirten Erdoğan, asansör firması hakkında şikayette bulunacaklarını belirtti.
Giriş Tarihi: 20.04.2021 09:40
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