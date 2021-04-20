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Haberler Galeri Son dakika | Yürekleri ağza getiren olay! Asansör 11. kattan yere çakıldı! Baba oğlunu işte böyle kurtardı

Son dakika | Yürekleri ağza getiren olay! Asansör 11. kattan yere çakıldı! Baba oğlunu işte böyle kurtardı

Diyarbakır'da halatları kopunca 11'inci kattan düşen asansörde bulunan Muhammet Erdoğan (29) ve oğlu Talha (4), mucize eseri yaralı kurtuldu. Ağabey Sedat Erdoğan, asansör düşerken kardeşi Muhammet'in oğlunu kucağına alarak korumaya aldığını ve yeğeninin bu şekilde hafif yaralı kurtulduğunu söyledi. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen kardeşinin durumunun iyi olduğunu da belirten Erdoğan, asansör firması hakkında şikayette bulunacaklarını belirtti.

DHA
Giriş Tarihi: 20.04.2021 09:40
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Son dakika | Yürekleri ağza getiren olay! Asansör 11. kattan yere çakıldı! Baba oğlunu işte böyle kurtardı
Oğlunu dışarı çıkaran Muhammet Erdoğan, eve dönmek üzere oturdukları siteye geldi. Asansöre binen Muhammet Erdoğan ve oğlu Talha 11'inci katın düğmesine bastı.
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Son dakika | Yürekleri ağza getiren olay! Asansör 11. kattan yere çakıldı! Baba oğlunu işte böyle kurtardı
Baba-oğul 11'inci kata gelen asansörden inmeyi beklerken halatın kopmasıyla önce 6'ıncı kata kadar hızla düştü. Bu sırada asansörün bir bölmesine tutunan Muhammet Erdoğan, oğlunu kucağına alarak darbeden korumaya çalıştı. 6'ıncı katta kısa bir süre duran asansör, daha sonra yine hızla zemine çakıldı.
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Son dakika | Yürekleri ağza getiren olay! Asansör 11. kattan yere çakıldı! Baba oğlunu işte böyle kurtardı
Gürültü üzerine site sakinleri zemine gelerek asansörün kapsını açtı ve Erdoğan ile oğlunu dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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Son dakika | Yürekleri ağza getiren olay! Asansör 11. kattan yere çakıldı! Baba oğlunu işte böyle kurtardı
Ağır yaralanan Erdoğan ile babasının kucağında olduğu için yüzünde cam kesikleri ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Talha, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan omurgasında ve omuzunda kırıklar olan Erdoğan ile oğlu Talha'nın tedavisi sürüyor.
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Son dakika | Yürekleri ağza getiren olay! Asansör 11. kattan yere çakıldı! Baba oğlunu işte böyle kurtardı

'HEMEN OĞLUNU KUCAKLIYOR, O ŞEKİLDE YERE ÇAKILIYOR'

Muhammet Erdoğan'ın ağabeyi Sedat Erdoğan olayın pazar günü saat 17.00 sıralarında yaşandığını anlatarak, "11'inci kata çıkıyorlar. 11'inci kata çıktığı an asansör birden bire boşluğa düşüyor ve 6'ncı katta 5-6 saniye tutunduktan sonra tekrar aynı şiddetle yere çakılıyor. O sırada kardeşim küçük oğlunu savunmak için kucaklıyor ve asansörde bir el tutma yeri var, onu tutuyor ve o şekilde yere çakılıyor. Çocukta cam kırıklarından dolayı yüzünde kesikler var...