İstanbul'da çocukları zorla kim dilendiriyor? A Haber ekibi Balat'ta takip edip sordu! İşte o anlar...

İstanbul Fatih'te hepimizin bildiği o mahalle Balat. Bu kez tarihi yapıları veya güzellikleriyle değil çocuk dilenciliği ile gündemimizde. A Haber WhatsApp ihbar hattına gelen bir görüntüde çocukların zorla dilendirildiği öne sürüldü. A Haber ekibi de o bölgeye gitti ve o gerçekle karşılaştı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.