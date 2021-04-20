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Haberler Galeri İstanbul'da çocukları zorla kim dilendiriyor? A Haber ekibi Balat'ta takip edip sordu! İşte o anlar...

İstanbul'da çocukları zorla kim dilendiriyor? A Haber ekibi Balat'ta takip edip sordu! İşte o anlar...

İstanbul Fatih'te hepimizin bildiği o mahalle Balat. Bu kez tarihi yapıları veya güzellikleriyle değil çocuk dilenciliği ile gündemimizde. A Haber WhatsApp ihbar hattına gelen bir görüntüde çocukların zorla dilendirildiği öne sürüldü. A Haber ekibi de o bölgeye gitti ve o gerçekle karşılaştı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 20.04.2021 11:16 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 11:18
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İstanbul'da çocukları zorla kim dilendiriyor? A Haber ekibi Balat'ta takip edip sordu! İşte o anlar...

Burası İstanbul Fatih. Balat mahallesi üzerinde devamlı dilenen çocuklar dikkat çekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul'da çocukları zorla kim dilendiriyor? A Haber ekibi Balat'ta takip edip sordu! İşte o anlar...

Peki bu çocuklar zorla mı dilendiriliyor? Kim tarafından? Ekibimiz bölgede yaşanan olayları anbean takip etti.

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İstanbul'da çocukları zorla kim dilendiriyor? A Haber ekibi Balat'ta takip edip sordu! İşte o anlar...

Yağmurlu günde çocuklar dilencilik yapıyor kim zorluyor kim mecbur bırakıyor henüz bilinmiyor.

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İstanbul'da çocukları zorla kim dilendiriyor? A Haber ekibi Balat'ta takip edip sordu! İşte o anlar...

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İstanbul'da çocukları zorla kim dilendiriyor? A Haber ekibi Balat'ta takip edip sordu! İşte o anlar...

"ANNEME VERİYORUM"

A Haber muhabiri Mehmet Karataş bir çocuğa "O parayı kendine harcıyor musun? Yoksa evine mi götürüyorsun?" diye sordu. Dilenen çocuk "Yok anneme veriyorum" yanıtını verdi.