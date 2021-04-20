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İstanbul'da çocukları zorla kim dilendiriyor? A Haber ekibi Balat'ta takip edip sordu! İşte o anlar...
İstanbul Fatih'te hepimizin bildiği o mahalle Balat. Bu kez tarihi yapıları veya güzellikleriyle değil çocuk dilenciliği ile gündemimizde. A Haber WhatsApp ihbar hattına gelen bir görüntüde çocukların zorla dilendirildiği öne sürüldü. A Haber ekibi de o bölgeye gitti ve o gerçekle karşılaştı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
Giriş Tarihi: 20.04.2021 11:16 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 11:18
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