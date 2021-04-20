BİM'de indirim rüzgarı! 20 Nisan 2021 BİM aktüel kataloğu dolu dolu! Haftanın kampanyaları neler?

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 20 Nisan BİM aktüel kataloğunu merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. BİM'de salı günü kampanyaları sürprizlerle dolu. Haftanın indirimleri arasında kadınları mutlu edecek birçok ürün bulunuyor. Makyaj malzemeleri, iç giyim ürünleri gibi çeşit çeşit ürünler bu salı müşterilerin beğenisine sunuldu. BİM 20 Nİsan 2021 aktüel ürünler kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 20.04.2021 09:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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