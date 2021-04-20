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Haberler Galeri BİM'de indirim rüzgarı! 20 Nisan 2021 BİM aktüel kataloğu dolu dolu! Haftanın kampanyaları neler?

BİM'de indirim rüzgarı! 20 Nisan 2021 BİM aktüel kataloğu dolu dolu! Haftanın kampanyaları neler?

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 20 Nisan BİM aktüel kataloğunu merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. BİM'de salı günü kampanyaları sürprizlerle dolu. Haftanın indirimleri arasında kadınları mutlu edecek birçok ürün bulunuyor. Makyaj malzemeleri, iç giyim ürünleri gibi çeşit çeşit ürünler bu salı müşterilerin beğenisine sunuldu. BİM 20 Nİsan 2021 aktüel ürünler kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 20.04.2021 09:17
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BİM'de indirim rüzgarı! 20 Nisan 2021 BİM aktüel kataloğu dolu dolu! Haftanın kampanyaları neler?

BİM 20 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin salı günü kampanyalarını sayfamızda bir araya getirdik. Markete uğramadan önce indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, sizler için derlediğimiz BİM 20 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu başlıklı haberimizi inceleyebilirsiniz. İşte BİM salı günü indirimlerinin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'de indirim rüzgarı! 20 Nisan 2021 BİM aktüel kataloğu dolu dolu! Haftanın kampanyaları neler?

Casilli Pijama Takımı Soft Touch

• M-L Beden

Meyve Temalı Şortlu Takım

• S-M-L

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BİM'de indirim rüzgarı! 20 Nisan 2021 BİM aktüel kataloğu dolu dolu! Haftanın kampanyaları neler?

Makyaj Aksesuar Seti

• 5 parça

Soft Touch Büstiyer

• 75-80-85

3'lü Soft Touch Slip

• S-M / L-XL

  • 4
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BİM'de indirim rüzgarı! 20 Nisan 2021 BİM aktüel kataloğu dolu dolu! Haftanın kampanyaları neler?

Meyve Baskılı Çorap

• 36-40 Numara

Meyveli Babet Çorap Kadın

• 36-40 numara

Meyve Desenli Saç Aksesuarları

Çocuk Toka Çeşitleri

  • 5
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BİM'de indirim rüzgarı! 20 Nisan 2021 BİM aktüel kataloğu dolu dolu! Haftanın kampanyaları neler?

Meyve Desenli Saç Fırçası

Meyve Temalı Çanta

Çilek Figürlü Kirpik Kıvırıcı

50'li Bambu Kokteyl Kürdan