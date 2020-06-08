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Hesabı kapatılan Taha Duymaz: Bazı insanlar amacına ulaştı

Hatay'da, yaşadığı köy evinde yaptığı yemek çeşitleriyle sosyal medyada fenomen haline gelen Taha Duymaz'ın Instagram hesabı kapatıldı. Canlı yayında söylediği sözler sonrası şikayet edilen Duymaz, hesabının kapatılmasının şokunu yaşarken, "Sonunda bazı insanlar amacına ulaştı. Kendime gelemedim" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Giriş Tarihi: 08.06.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 10:16
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Hesabı kapatılan Taha Duymaz: Bazı insanlar amacına ulaştı GALERİ DEVAM EDİYOR

Hatay'da Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Taha Duymaz, 5 metrekarelik mutfaklarında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri sosyal medyadan paylaşmaya başladı.

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Hesabı kapatılan Taha Duymaz: Bazı insanlar amacına ulaştı

Yaşadığı köy evindeki mutfağında yaptığı yemek ve tatlı çeşitlerini videoya alarak sosyal medyada yayınlayan Taha Duymaz, 1 milyonu geçen takipçi sayısıyla son günlerin sosyal medya fenomeni haline geldi.

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Hesabı kapatılan Taha Duymaz: Bazı insanlar amacına ulaştı

Yemekleri ve tarifini sosyal medyadan paylaşarak ilgi odağı haline gelen Taha Duymaz, ileride iyi bir aşçı olmayı hedeflerken, aralarında Gülben Ergen ve Demet Akalın'ın da bulunduğu ünlü isimlerin de kendisine destek vermesiyle çok sayıda takipçi kazandı.

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Hesabı kapatılan Taha Duymaz: Bazı insanlar amacına ulaştı

EVİ TADİLATA ALINDI

Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz ve Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, ziyaret ettikleri, ilçe tanıtımına katkı sunan Taha Duymaz'ın evini tadilata aldırdı. Kaymakam Yılmaz ve Başkan Sayın, Taha'nın mesleğini geliştirmesi için maddi ve manevi olarak her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

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Hesabı kapatılan Taha Duymaz: Bazı insanlar amacına ulaştı

Taha Duymaz ile birlikte aynı evde kalan 12 kardeşin olduğu ailenin evinin tadilat ve restorasyon işlerinin yapılmasına başlandı.