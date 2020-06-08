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Hesabı kapatılan Taha Duymaz: Bazı insanlar amacına ulaştı
Hatay'da, yaşadığı köy evinde yaptığı yemek çeşitleriyle sosyal medyada fenomen haline gelen Taha Duymaz'ın Instagram hesabı kapatıldı. Canlı yayında söylediği sözler sonrası şikayet edilen Duymaz, hesabının kapatılmasının şokunu yaşarken, "Sonunda bazı insanlar amacına ulaştı. Kendime gelemedim" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
Giriş Tarihi: 08.06.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 10:16
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