Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Google kamerası gerçeği ortaya çıkardı! Dünya şaşkına döndü Google kamerası gerçeği ortaya çıkardı! Dünya şaşkına döndü
Google kameraları yıllardır gizem konusu olan birçok şeyin aslını ortaya çıkartıyor. Dünyayı sokak sokaka gözlemleyen Google, birçok olayı ortaya çıkmasını sağladı. Google Street View uygulamasının kameralarına takılan olaylar dünya basınında büyük yankı uyandırdı. İşte 360 derecelik açıyla kaydedilen görüntüler.
Giriş Tarihi: 11.02.2021 05:15
Dünya basının Google tarafından kaydedilen sokak fotoğraflarını konuşuyor. Google Street View tarafından 360 derecelik açıyla izlenen sokaklardan yansıyan ilginç olaylar sizler için sıralandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR Google Haritalar için görüntü kaydeden araçların kameralarına zaman zaman ilginç anlar yansıyor. ABD'nin Alaska eyaletindeki en büyük kent Anchorage'de ilginç bir görüntü Google Haritalar kameralarına takıldı.
Görüntüde iki kişinin yalnızca bacaklarının olması dikkat çekiyor. Görüntünün, kayıt sırasında meydana gelen teknik bir aksaklık sebebiyle yaşandığı belirtildi.
Peru'nun başkenti Lima'da bir kişi, köprüye ulaşabilmek için en iyi yolu Google Haritalar'da aramaya koyuldu. Doğru yolu bulmak için Lima sokaklarını Google Haritalar'da gezinen adam birdenbire bir kadın ve erkeğin samimi şekilde görüntüleri ile karşılaştı.
Bankta oturan kadını ve dizlerine uzanan erkeği gören adam kadının eşine benzediğini fark etti.