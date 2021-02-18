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Haberler Galeri Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak | Türkiye'nin merakla beklediği haber! Başkan Erdoğan duyurdu

Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak | Türkiye'nin merakla beklediği haber! Başkan Erdoğan duyurdu

Normalleşme ne zaman | Kısıtlamalar kalkacak mı | Başkan Erdoğan dün kabine toplantısının ardından koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan yasaklar ve kısıtlamalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin normelleşme takvimi için Mart ayına dikkat çeken Başkan Erdoğan, kafe, restoran, lokanta ve yüz yüze eğitim süreciyle ilgili tüm ayrıntıları aktardı. İşte Türkiye'nin merakla beklediği haber...

Giriş Tarihi: 18.02.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 09:24
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Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak | Türkiye'nin merakla beklediği haber! Başkan Erdoğan duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda güvenlikten sağlığa Türkiye'nin gündemindeki tüm meseleleri enine boyuna değerlendirdiklerini belirtti. Gara bölgesine yapılan harekatla ilgili ayrıntılar üzerinde durduklarını aktaran Erdoğan bu konuda da kritik bilgiler verdi

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Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak | Türkiye'nin merakla beklediği haber! Başkan Erdoğan duyurdu

KABİNEDE YENİ KARARLAR ALINDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrası canlı yayında millete seslenen Erdoğan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılacağını ve Mart başının kritik takvimin başlangıcı olacağını ilan etti.

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Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak | Türkiye'nin merakla beklediği haber! Başkan Erdoğan duyurdu

İŞTE TÜRKİYE'NİN NORMALLEŞME PLANI

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kararlara göre;

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Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak | Türkiye'nin merakla beklediği haber! Başkan Erdoğan duyurdu

İLLER 4 GRUBA AYRILIYOR
Tüm şehirler, Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayrılarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecine geçiyor.

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Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak | Türkiye'nin merakla beklediği haber! Başkan Erdoğan duyurdu

EĞİTİMDE ÖNEMLİ KARAR
Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu, illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecek.