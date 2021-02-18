Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak | Türkiye'nin merakla beklediği haber! Başkan Erdoğan duyurdu

Normalleşme ne zaman | Kısıtlamalar kalkacak mı | Başkan Erdoğan dün kabine toplantısının ardından koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan yasaklar ve kısıtlamalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin normelleşme takvimi için Mart ayına dikkat çeken Başkan Erdoğan, kafe, restoran, lokanta ve yüz yüze eğitim süreciyle ilgili tüm ayrıntıları aktardı. İşte Türkiye'nin merakla beklediği haber...

Giriş Tarihi: 18.02.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 09:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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