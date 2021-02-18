Son dakika: Hainler 13 şehidin infaz emrini böyle vermiş! Alçak konuşmalar telsiz kayıtlarında

80 TERÖRİSTLE GARA'DA TOPLANTI YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gara harekatı başlamadan kısa süre önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Erbil'e yaptığı ziyaret sonrası örgütün Gara Saha sorumlusu Cuma Biliki kod adlı terörist 80 teröristle birlikte Gara'da bir toplantı gerçekleştirdi ve yakın zamanda Gara'ya ya da Sincar'a kara harekâtı olabileceği nedeniyle hazırlıklı olunmasını istedi.

İNFAZ EMRİ CUMA BİLİKİ'DEN GELDİ

10 Şubat gecesi saat 02.55'te Gara'daki hedeflere önce hava harekâtı gerçekleştirildi ve teröristlerin birbirleriyle olan iletişimlerinin koparılması için telsiz komuta merkezi olarak kullandıkları iki bina vurularak yerle bir edildi.