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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Hainler 13 şehidin infaz emrini böyle vermiş! Alçak konuşmalar telsiz kayıtlarında Son dakika: Hainler 13 şehidin infaz emrini böyle vermiş! Alçak konuşmalar telsiz kayıtlarında Son dakika haberi... Cuma Biliki kod adlı teröristin katliam öncesi 80 teröristle toplantı yaptığı ortaya çıktı. Kuzey Irak'ın Duhok kenti yakınlarındaki Gara Dağında rehin tutulan 13 kamu görevlisinin mağarada infazıyla ilgili önemli ayrıntılara ulaşıldı. Giriş Tarihi: 18.02.2021 08:34
Gara'da 13 şehidimizin infaz emrini veren teröristlerle ilgili son dakika haberi: Kuzey Irak'ın Duhok ketine bağlı Kanimasi, Amediye ve Şeladize ilçeleri üçgenindeki stratejik bir noktada yer alan ve ikinci Kandil olarak bilinen Gara Dağına yönelik 10 Şubat'ta gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 harekâtının ayrıntılarına ulaşıldı. İşte eli kanlı terör örgütü PKK'nın yaptığı katliama ilişkin elde edilen son dakika bilgileri, emri veren hainlere ilişkin görüntüler ve tüm detaylar;
GALERİ DEVAM EDİYOR 80 TERÖRİSTLE GARA'DA TOPLANTI YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI
Gara harekatı başlamadan kısa süre önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Erbil'e yaptığı ziyaret sonrası örgütün Gara Saha sorumlusu Cuma Biliki kod adlı terörist 80 teröristle birlikte Gara'da bir toplantı gerçekleştirdi ve yakın zamanda Gara'ya ya da Sincar'a kara harekâtı olabileceği nedeniyle hazırlıklı olunmasını istedi.
İNFAZ EMRİ CUMA BİLİKİ'DEN GELDİ
10 Şubat gecesi saat 02.55'te Gara'daki hedeflere önce hava harekâtı gerçekleştirildi ve teröristlerin birbirleriyle olan iletişimlerinin koparılması için telsiz komuta merkezi olarak kullandıkları iki bina vurularak yerle bir edildi.
Siyan Kampındaki bir mağarada tutulan 13 rehinenin kurtarılması için bölgeye indirilen Özel Kuvvetler birliği mağaranın tüm çıkış kapılarının bulunduğu bölgeyi kuşatınca teröristler teslim olmaya zorlandı. TELSİZ BAĞLANTISI KURDULAR!
Kaçamayacaklarını anlayan teröristlerden mağara sorumlusu turuncu listede aranan Kamuran Ataman adlı terörist telsizle Gara'daki sözde karargâhta bulunan Cuma Biliki kod adlı terörist ile 10 Milyonluk kırmızı kategoride aranan Özel güç sorumlusu Sedat Urfa kod adlı Abdulkadir Zenger ile telsiz bağlantısı kurdu.
"FEDAİ EYLEM GERÇEKLEŞTİRİN, ÖNCE ESİRLERİ…"
Terörist Kamuran Ataman askerlerin her tarafı tuttuğunu, girişteki teröristlerin öldürüldüğünü ve kaçmanın imkânsız olduğunu bildirince, Cuma Biliki kod adlı terörist de, "Fedai eylem gerçekleştirin. Önce esirleri sonra da kendinizi feda edin" talimatını verdi.