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Son dakika: Yarın tatil mi? 16 Temmuz Cuma günü tatil olacak mı? Yarın çalışanlar idari izinli sayılacak mı?
Son dakika... 16 Temmuz tatil olacak mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle bugün mesai yapılmıyor. 15 Temmuz'un Kurban Bayramı takvimiyle yakın olması nedeniyle tatillerin birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyordu. Bu kapsamda 16 Temmuz'un tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Konu hakkında Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi. Peki, yarın tatil mi? 16 Temmuz Cuma günü tatil olacak mı? Yarın çalışanlar idari izinli sayılacak mı? İşte cevaplar...