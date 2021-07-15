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Haberler Galeri Son dakika: Yarın tatil mi? 16 Temmuz Cuma günü tatil olacak mı? Yarın çalışanlar idari izinli sayılacak mı?

Son dakika: Yarın tatil mi? 16 Temmuz Cuma günü tatil olacak mı? Yarın çalışanlar idari izinli sayılacak mı?

Son dakika... 16 Temmuz tatil olacak mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle bugün mesai yapılmıyor. 15 Temmuz'un Kurban Bayramı takvimiyle yakın olması nedeniyle tatillerin birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyordu. Bu kapsamda 16 Temmuz'un tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Konu hakkında Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi. Peki, yarın tatil mi? 16 Temmuz Cuma günü tatil olacak mı? Yarın çalışanlar idari izinli sayılacak mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.07.2021 15:34
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Son dakika: Yarın tatil mi? 16 Temmuz Cuma günü tatil olacak mı? Yarın çalışanlar idari izinli sayılacak mı?

Son dakika... Yarın tatil mi? 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle bugün tatil yapan vatandaşlar, 16 Temmuz Cuma günü de tatil olup olmayacağını araştırıyor. Bilindiği üzere 15 Temmuz'un Kurban Bayramı tatili ile birleştirilmesi talep edilmişti. Söz konusu tatil süresi ile ilgili Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi. Peki, yarın tatil mi? 16 Temmuz Cuma günü tatil olacak mı? Yarın çalışanlar idari izinli sayılacak mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Yarın tatil mi? 16 Temmuz Cuma günü tatil olacak mı? Yarın çalışanlar idari izinli sayılacak mı?

16 TEMMUZ CUMA GÜNÜ TATİL OLACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 16 Temmuz Cuma günü normal mesai devam edecek. Kurban Bayramı tatili 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek.

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Son dakika: Yarın tatil mi? 16 Temmuz Cuma günü tatil olacak mı? Yarın çalışanlar idari izinli sayılacak mı?

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefesi: 19 TEMMUZ PAZARTESİ
Kurban Bayramı 1. gün: 20 TEMMUZ SALI
Kurban Bayramı 2. gün: 21 TEMMUZ ÇARŞAMBA
Kurban Bayramı 3. gün: 22 TEMMUZ PERŞEMBE
Kurban Bayramı 4. gün: 23 TEMMUZ CUMA

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Son dakika: Yarın tatil mi? 16 Temmuz Cuma günü tatil olacak mı? Yarın çalışanlar idari izinli sayılacak mı?

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

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Son dakika: Yarın tatil mi? 16 Temmuz Cuma günü tatil olacak mı? Yarın çalışanlar idari izinli sayılacak mı?

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an 'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır.