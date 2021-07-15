15 Temmuz 2021, Perşembe
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Büyükşen cinayetinde yasak aşk şüphesi! Müge Anlı paylaştı! Kelepçe vuruldu
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Büyükşen cinayetinde önemli gelişme yaşandı. 3 yıl önce işlenen korkunç cinayeti araştırmak için kurulan özel ekibin çalışmaları sonucunda, 24 kişi gözaltına alınmış, deliller inceleme altına alınmıştı. Büyükşen çiftinin gelinleri Betül Büyükşen'in yasak aşk yaşadığı iddia edilen kuzeni Mehmet Ali Dayanır'la ilgili flaş gelişme yaşandı. Büyükşen cinayetiyle ilgili yeni detayları Müge Anlı paylaştı.
Giriş Tarihi: 15.07.2021 12:58 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 13:26
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