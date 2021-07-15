Kurban alacaklar dikkat! Pazarlardaki kurbanlıkların yüzde 80'i bitti

HAYVANIN GENEL MUAYENESİNİ YAPIYORUZ

Kafasında soru işareti olan vatandaşlara yardımcı olduklarını belirten Coşkun, "Hayvan alırken şüpheye düşen, kafasında soru işareti olan vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Hayvanın genel muayenesini yapıyoruz. Bir problem varsa bunu da belirtiyoruz. Hayvanın bakışlarına, canlılığına, tüylerinin yapısına, uzuvlarının tam olmasına ve herhangi bir sakatlığının olup olmadığına dikkat ediyoruz. Küpe numaralarından kişilerin hayvanları sorgulanmasına yardımcı oluyoruz" diye konuştu.