Son dakika: Uzman isimden korkutan uyarı: 2023 yılına kadar Türkiye'de yıkıcı hortumlar görebiliriz

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Çeşme ilçesinde yaşanan hortum felaketine küresel ısınmanın neden olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yaşar, "2023 yılına kadar ülkede hortum görebiliriz. 2023 yılından sonra ise dünya soğuma sürecine gireceği için yıkıcı hortumlar yaşanmayabilir" dedi.

DHA Giriş Tarihi: 18.02.2021 10:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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