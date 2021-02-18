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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim insanları bu ayakkabıların gizemini açıklayamadı! Kopmuş ayaklar bulundu Bilim insanları bu ayakkabıların gizemini açıklayamadı! Kopmuş ayaklar bulundu
Bilim insanlarının çözemediği gizem ilk olarak 1887 yılında Vancouver plajında başladı. Salihe vuran bir ayakkabının içinde bulunan kopmuş ayağın sahibi yıllarca bulunamadı. Arada geçen bir asrın ardından gizemli olay yeniden başladı. Bilim insanları Salish Denizi'nden sahile vuran çok sayıdaki ayakkabıların içindeki kopmuş ayakların akıbetini araştırıyor.
Giriş Tarihi: 18.02.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 10:47
Bilim insanları '21. yüzyılın gizemi' olarak araştırmalarına başlasa da ilk vaka 1887 yılında ortaya çıktı. Kanada'nın Britanya eyaletinden ABD'nin Washington eyaletine kadar uzanan Salish Denizi sahillerinde bulunan ayakkabılar bilim insanlarını harekete geçirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aradan geçen 120 yılın ardından 2007'de aynı sahilde bir ayakkabı daha bulundu durum yine aynıydı. Ayakkabının içinde kopmuş ayak bulundu.
Akıbeti çözülemeyen olaylar için bilim insanları çalışmalarını sıklaştırsa da bir açıklama yapılamadı. Ayakkabıların nereden geldiği ve kopmuş ayakların kimlere ait olduğunu çözüledi.
TEORİLER ARTTI
ABD'deki felaketler işaret edilirken akıllara ilk olarak tsunamiler ve uçak kazaları geldi. Yapılan araştırmalara göre tsunami ve uçak kazası teorileri doğru olabilir ama hala kanıtlanabilmiş değil.
Bir de bunların haricinde bölgedeki bir mafyanın kişileri öldürüp, izlerini kaybetmek için denize attığı düşünülüyor fakat bunun için de maalesef bir kanıt yok.