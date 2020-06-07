Son dakika: Ümraniye'de nefes kesen kovalamaca kamerada! Tatlıcıda bitti
Ümraniye'de polislerin 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerin içinde olduğu araçla, motosikletli yunus polisleri arasındaki nefes kesen kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin kaçışları sırasında araçlarına taktıkları siren tertibatıyla yollarını açmaya çalıştıkları öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin otomobilinden çakar tertibatının yanı sıra silah, tornavidalar, eldiven ve şapkalar çıktı.
Giriş Tarihi: 07.06.2020 15:08Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 15:10
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Son dakika: Ümraniye'de nefes kesen kovalamaca kamerada! Tatlıcıda bitti
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Son dakika: Ümraniye'de nefes kesen kovalamaca kamerada! Tatlıcıda bitti
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Son dakika: Ümraniye'de nefes kesen kovalamaca kamerada! Tatlıcıda bitti
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Son dakika: Ümraniye'de nefes kesen kovalamaca kamerada! Tatlıcıda bitti
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Son dakika: Ümraniye'de nefes kesen kovalamaca kamerada! Tatlıcıda bitti