Son dakika: Ümraniye'de nefes kesen kovalamaca kamerada! Tatlıcıda bitti

GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI

Tatlıcı dükkanında çalışan Ahmet Poyraz, "Polislerden kaçıyormuş, bizim dükkana girdi. Ben görünce arka tarafa doğru kaçtım. Bir arkadaşım vardı" diye konuştu. Diğer çalışan ise, "Dükkandaydık, hemen arkaya kaçtık. Tezgaha vurdu, kaldırım yüksek olduğu için içeri girmedi" diye konuştu.