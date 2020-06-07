Belgrad Ormanı tıklım tıklım doldu... Uzun araç kuyrukları oluştu
Haftalar sonra kısıtlamasız ilk pazar gününde İstanbullular Belgrad Ormanı'na akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren orman yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Giriş Tarihi: 07.06.2020 15:34 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 15:35
Belgrad Ormanı tıklım tıklım doldu... Uzun araç kuyrukları oluştu
Belgrad Ormanı tıklım tıklım doldu... Uzun araç kuyrukları oluştu
Belgrad Ormanı tıklım tıklım doldu... Uzun araç kuyrukları oluştu
Belgrad Ormanı tıklım tıklım doldu... Uzun araç kuyrukları oluştu
Belgrad Ormanı tıklım tıklım doldu... Uzun araç kuyrukları oluştu