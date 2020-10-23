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23 Ekim 2020, Cuma
Haberler Galeri Kariye Camii'nde 75 yıl sonra ilk namaz kılınacak! İbadete açılmasına bir hafta kaldı
Kariye Camii'nde 75 yıl sonra ilk namaz kılınacak! İbadete açılmasına bir hafta kaldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 30 Ekim'de kılınacak Cuma namazı ile 75 yıl sonra ibadete açılacak Kariye Camii'nde son hazırlıklar yapılıyor.
Giriş Tarihi: 23.10.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 17:00