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Kariye Camii'nde 75 yıl sonra ilk namaz kılınacak! İbadete açılmasına bir hafta kaldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 30 Ekim'de kılınacak Cuma namazı ile 75 yıl sonra ibadete açılacak Kariye Camii'nde son hazırlıklar yapılıyor.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 17:00
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Kariye Camii'nde 75 yıl sonra ilk namaz kılınacak! İbadete açılmasına bir hafta kaldı

İstanbul'un Edirnekapı semtinde bulunan ve 6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen yapı, önemli dini merasimlerde saray kilisesi ve şapeli olarak kullanılıyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kariye Camii'nde 75 yıl sonra ilk namaz kılınacak! İbadete açılmasına bir hafta kaldı

İstanbul'un fethinden sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrildi.

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Kariye Camii'nde 75 yıl sonra ilk namaz kılınacak! İbadete açılmasına bir hafta kaldı

Mozaikleri ile ünlü Kariye Camii, Bakanlar Kurulu'nun 29 Ağustos 1945 tarihinde aldığı kararla müzeye çevrilmiş, Danıştay 10'uncu Dairesi'nin 11 Kasım 2019'da aldığı kararla bu statü iptal edilmişti.

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Kariye Camii'nde 75 yıl sonra ilk namaz kılınacak! İbadete açılmasına bir hafta kaldı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen cami, 30 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınacak cuma namazı ile 75 yıl sonra ibadete açılacak. Camideki hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

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Kariye Camii'nde 75 yıl sonra ilk namaz kılınacak! İbadete açılmasına bir hafta kaldı

NAMAZ ESNASINDA MOZAİKLER PERDELERLE KAPATILACAK
Caminin ibadete açık olacak bölümünde bulunan mozaikler, namaz esansında kapatılacak. Mozaiklerin kapatılması için kullanılacak açılır-kapanır perdelerin bir kısmı monte edildi.