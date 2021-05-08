Son dakika | Turizm sezonu 2021'de toparlanacak! Dikkat çeken ayrıntı! Her 100 kişiden 71’i seyahat etmeyi düşünüyor

ŞİRKETLER HESAPLARINI NORMALLEŞMEYE GÖRE YAPSIN

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altınbaş Üniversitesi'nden ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, "Tüm sektörler özelinde söylemem gereken bir şey var. Konjonktürel olarak ortaya çıkmış olan ciro artışları ya da tam tersi cirolarla ilgili sıkıntıları sanki ilelebet kalacakmış gibi düşünmesinler. Hesaplarını normalleşmeye göre düşünsünler. Burada en kritik karar, pandemi esnasında insanların edindikleri alışkanlıkları pandemiden sonra ne derecede devam ettireceğidir. Şu anda insanlar uçağa binmiyor diye arabayı, kendi özel araçlarını tercih ediyor. Salgın bittikten sonra insanlar uçağa binecekler. Uzak mesafelere otomobille gitmek çok mümkün değil" dedi.