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Haberler Galeri Son dakika | Turizm sezonu 2021'de toparlanacak! Dikkat çeken ayrıntı! Her 100 kişiden 71’i seyahat etmeyi düşünüyor

Son dakika | Turizm sezonu 2021'de toparlanacak! Dikkat çeken ayrıntı! Her 100 kişiden 71’i seyahat etmeyi düşünüyor

Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketinin yaptığı araştırmaya göre, her 100 kişiden 71'i seyahat etmeyi düşünüyor. Aşılama çalışmalarının yaygınlaşması ile birçok kişinin tatil konusunda harekete geçeceği öngörülürken, ekonomistler salgın sonrası tüketicilerin alışkanlıklarının değişmesi ile turizm sektöründeki şirketlerin gerekli hazırlıkları yapması gerektiği konusunda uyarıyor.

Giriş Tarihi: 08.05.2021 12:56 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 12:56
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Son dakika | Turizm sezonu 2021'de toparlanacak! Dikkat çeken ayrıntı! Her 100 kişiden 71’i seyahat etmeyi düşünüyor

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), 2020'nin küresel turizm tarihinin en kötü yılı olduğunu açıkladı. Son 1 yılda pandemi ve kısıtlamalar nedeniyle seyahat edemeyen milyonlarca kişinin, 2021 yılında aşılama çalışmalarının giderek yaygınlaşmasıyla seyahat ve tatil konusunda harekete geçeceği öngörülüyor. Bu bağlamda sektörün, bu yıl toparlanmaya geçmesi bekleniyor.

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Son dakika | Turizm sezonu 2021'de toparlanacak! Dikkat çeken ayrıntı! Her 100 kişiden 71’i seyahat etmeyi düşünüyor

Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi Simon-Kucher & Partners, salgın sonrası otel, turizm ve eğlence sektöründeki değişen tüketici alışkanlıklarını inceleyen bir araştırma yaptı.

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Son dakika | Turizm sezonu 2021'de toparlanacak! Dikkat çeken ayrıntı! Her 100 kişiden 71’i seyahat etmeyi düşünüyor

2020'nin aralık ayında 25 ülkede 3 bin 500'den fazla kişinin katılımıyla yapılan araştırmanın sonuçları, öncelikle tatil amaçlı seyahat eden her 100 kişiden 71'inin önümüzdeki dönemde seyahat etmeyi düşünebileceğini ancak bazı koşulları olduğunu ortaya koydu.

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Son dakika | Turizm sezonu 2021'de toparlanacak! Dikkat çeken ayrıntı! Her 100 kişiden 71’i seyahat etmeyi düşünüyor

Katılımcıların yüzde 29'u seyahat için kendilerinin veya halkın çoğunluğunun aşı olmasını bekleyeceğini dile getirirken, yüzde 30 da seyahatle ilgili kısıtlamaların kaldırılmasının yeterli olduğunu söyledi.

Ekonomistler ve turizm sektörünün öncüleri ise otel, turizm ve eğlence şirketlerinin değişen tüketici alışkanlıklarına uyum sağlamaları ve 2021 ile 2022 yılı için gerekli hazırlıkları yapmalarının büyük önemini vurguluyor.

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Son dakika | Turizm sezonu 2021'de toparlanacak! Dikkat çeken ayrıntı! Her 100 kişiden 71’i seyahat etmeyi düşünüyor

ŞİRKETLER HESAPLARINI NORMALLEŞMEYE GÖRE YAPSIN

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altınbaş Üniversitesi'nden ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, "Tüm sektörler özelinde söylemem gereken bir şey var. Konjonktürel olarak ortaya çıkmış olan ciro artışları ya da tam tersi cirolarla ilgili sıkıntıları sanki ilelebet kalacakmış gibi düşünmesinler. Hesaplarını normalleşmeye göre düşünsünler. Burada en kritik karar, pandemi esnasında insanların edindikleri alışkanlıkları pandemiden sonra ne derecede devam ettireceğidir. Şu anda insanlar uçağa binmiyor diye arabayı, kendi özel araçlarını tercih ediyor. Salgın bittikten sonra insanlar uçağa binecekler. Uzak mesafelere otomobille gitmek çok mümkün değil" dedi.