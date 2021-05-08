HaberlerGaleriSon dakika | Turizm sezonu 2021'de toparlanacak! Dikkat çeken ayrıntı! Her 100 kişiden 71’i seyahat etmeyi düşünüyor
Son dakika | Turizm sezonu 2021'de toparlanacak! Dikkat çeken ayrıntı! Her 100 kişiden 71’i seyahat etmeyi düşünüyor
Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketinin yaptığı araştırmaya göre, her 100 kişiden 71'i seyahat etmeyi düşünüyor. Aşılama çalışmalarının yaygınlaşması ile birçok kişinin tatil konusunda harekete geçeceği öngörülürken, ekonomistler salgın sonrası tüketicilerin alışkanlıklarının değişmesi ile turizm sektöründeki şirketlerin gerekli hazırlıkları yapması gerektiği konusunda uyarıyor.
Giriş Tarihi: 08.05.2021 12:56Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 12:56