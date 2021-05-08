Son dakika | Öğrenciler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u soru yağmuruna tuttu! İşte renkli diyaloglar

SELÇUK: "YENİ ORTAÖĞRETIM TASARIMINDA HEY SAATLERI UYGULANACAK"

SORU: "Hocam artık tüm günümüzü ağır bir şekilde derslere vermek yerine günün yarısında kendi yeteneklerimizi fark edebileceğimiz etkinlikler ve sanatsal alanlarla uğraşsak?



ZİYA SELÇUK: "Aynı fikirdeyim. Bu yüzden yeni ortaöğretim tasarımında HEY saatleri uygulanacak. Hayalinize, spor-sanat etkinliklerinize ve hayatın kendisine daha fazla vakit ayırabilin diye. Öneriniz için teşekkür ederim. Sevgi ve dostlukla."