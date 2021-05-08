Son dakika | Öğrenciler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u soru yağmuruna tuttu! İşte renkli diyaloglar
Son dakika haberi...Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; pandemi sürecinde sosyal medya üzerinden ögrencilerle yakın temasını sürdürüyor. Ziya Selçuk, #lisedebence hastagi ile öğrencilerin sorularını cevapladı. Bakan ve öğrenciler arasında geçen diyaloglar oldukça renkliydi.
Giriş Tarihi: 08.05.2021
13:42 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
13:42
Ziya Selçuk, bir öğrencinin "
Hocam artık tüm günümüzü ağır bir şekilde derslere vermek yerine günün yarısında kendi yeteneklerimizi fark edebileceğimiz etkinlikler ve sanatsal alanlarla uğraşsak" şeklindeki sorusuna cevap verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Selçuk; "
Yeni ortaöğretim tasarımında HEY saatleri uygulanacak. Hayalinize, spor-sanat etkinliklerinize ve hayatın kendisine daha fazla vakit ayırabilin diye" ifadelerini kullandı.
BAKAN SELÇUK, SORU VE ÖNERİLERİ CEVAPLADI Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından; " Gençler, burada mısınız? Liselerle ilgili bir çalışma için soru ve önerilerinize ihtiyacımız var. #lisedebence etiketiyle soru ve önerilerinizi paylaşın. Cevapları buradan iletmeye gayret edeceğim. Lütfen paylaşımlarınız sınav iptalleri dışında olsun. Onu ayrıca görüşeceğiz" ifadelerini kullandı. Ziya Selçuk'un, söz konusu paylaşımına gelen soruları cevapladı.
SELÇUK: "YENİ ORTAÖĞRETIM TASARIMINDA HEY SAATLERI UYGULANACAK" SORU: "Hocam artık tüm günümüzü ağır bir şekilde derslere vermek yerine günün yarısında kendi yeteneklerimizi fark edebileceğimiz etkinlikler ve sanatsal alanlarla uğraşsak? ZİYA SELÇUK: "Aynı fikirdeyim. Bu yüzden yeni ortaöğretim tasarımında HEY saatleri uygulanacak. Hayalinize, spor-sanat etkinliklerinize ve hayatın kendisine daha fazla vakit ayırabilin diye. Öneriniz için teşekkür ederim. Sevgi ve dostlukla."
"SİZLERİ YAŞAM BECERİLERİ İLE DONATMAK BİZİM EĞİTİMDEN ASIL MURADIMIZ" SORU: "Lisede bence kesinlikle sosyal yaşam dersi olmalı. Hayvanlara, kadınlara, masumlara şiddet veya taciz gibi terbiyezce davranışlarda bulunmaması gerektiği öğretilmeli; her insana saygı duyulması gerektiği öğretilmeli. Empati duygusu benimsetilmeli" ZİYA SELÇUK: "Sevgili Şevval; sizleri yaşam becerileri ile donatmak bizim eğitimden asıl muradımızdır. Düşüncelerinizi kendi okulunuzda projelendirirseniz ben her şekilde desteklerim. Hayallerinize eşlik etmek çok değerli."