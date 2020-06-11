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Haberler Galeri Son dakika: Tuhafiye dükkanının içindeki gizli kapının arkasından çıkan şoke etti!

Son dakika: Tuhafiye dükkanının içindeki gizli kapının arkasından çıkan şoke etti!

Son dakika haberi... Başkent'te güzellik salonu ve tuhafiye olarak kullanılan iş yerine operasyon yapıldı. Elbiselerin asıldığı yerin arkasında gizli geçitler tespit edildi. Kapıların arkasından çıkan ise herkesi hayrete düşürdü.

Giriş Tarihi: 11.06.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 10:05
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Son dakika: Tuhafiye dükkanının içindeki gizli kapının arkasından çıkan şoke etti!
Son dakika: Tuhafiye dükkanının içindeki gizli kapının arkasından çıkan şoke etti! GALERİ DEVAM EDİYOR

Başkent'te güzellik salonu ve tuhafiye olarak kullanılan iş yerine operasyon yapıldı. Elbiselerin asıldığı yerin arkasında gizli geçitler tespit edildi. Kapıların arkasından çıkan ise herkesi hayrete düşürdü.

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Son dakika: Tuhafiye dükkanının içindeki gizli kapının arkasından çıkan şoke etti!
Son dakika: Tuhafiye dükkanının içindeki gizli kapının arkasından çıkan şoke etti!

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Siteler'de "güzellik merkezi" adı altında faaliyet gösteren doğumhaneye yapılan operasyonda tamamı yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

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Son dakika: Tuhafiye dükkanının içindeki gizli kapının arkasından çıkan şoke etti!
Son dakika: Tuhafiye dükkanının içindeki gizli kapının arkasından çıkan şoke etti!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin istihbarat çalışması sonucunda Altındağ'da güzellik salonu ve tuhafiye olarak kullanılan iş yerinde yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığı belirlendi.

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Son dakika: Tuhafiye dükkanının içindeki gizli kapının arkasından çıkan şoke etti!
Son dakika: Tuhafiye dükkanının içindeki gizli kapının arkasından çıkan şoke etti!

Bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, kıyafetlerle paravan arkasına gizlenmiş kapıdan güzellik merkezine girdi.

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Son dakika: Tuhafiye dükkanının içindeki gizli kapının arkasından çıkan şoke etti!
Son dakika: Tuhafiye dükkanının içindeki gizli kapının arkasından çıkan şoke etti!

Merkezin içerisindeki odaların doğumhane olarak kullanıldığını belirleyen ekipler, firma sahibi, doğum yaptıran ebe ve yanında çalışanlardan oluşan tamamı yabancı uyruklu 7 şüpheliyi gözaltına aldı.