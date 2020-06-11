Son dakika: Tuhafiye dükkanının içindeki gizli kapının arkasından çıkan şoke etti!

Son dakika haberi... Başkent'te güzellik salonu ve tuhafiye olarak kullanılan iş yerine operasyon yapıldı. Elbiselerin asıldığı yerin arkasında gizli geçitler tespit edildi. Kapıların arkasından çıkan ise herkesi hayrete düşürdü.

Giriş Tarihi: 11.06.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 10:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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