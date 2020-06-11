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Kapılar açıldı! Gurbetçiler corona virüs tedbirleriyle Kapıkule'den giriş yapıyor
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek için ana vatana gelmeye başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurda girişleri sağlanan gurbetçilerden Ramazan Ösmer, "Türkiye'de tedbirler üst seviyede ve bu sevindirici. Hem ateşimizi ölçtüler hem de form doldurduk" dedi.
Giriş Tarihi: 11.06.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 09:51
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