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Kapılar açıldı! Gurbetçiler corona virüs tedbirleriyle Kapıkule'den giriş yapıyor

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek için ana vatana gelmeye başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurda girişleri sağlanan gurbetçilerden Ramazan Ösmer, "Türkiye'de tedbirler üst seviyede ve bu sevindirici. Hem ateşimizi ölçtüler hem de form doldurduk" dedi.

Giriş Tarihi: 11.06.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 09:51
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Kapılar açıldı! Gurbetçiler corona virüs tedbirleriyle Kapıkule'den giriş yapıyor GALERİ DEVAM EDİYOR

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, koronavirüs salgının ardından yaşanan normalleşme süreciyle birlikte Edirne'den yurda giriş yapmaya başladı.

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Kapılar açıldı! Gurbetçiler corona virüs tedbirleriyle Kapıkule'den giriş yapıyor

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapan Türk vatandaşları, ateş ölçümlerinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü personelince sağlık taramasından geçiriliyor.

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Kapılar açıldı! Gurbetçiler corona virüs tedbirleriyle Kapıkule'den giriş yapıyor

Sosyal izolasyon ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirilen vatandaşlara 14 gün ev izolasyonuna tabi olduklarına dair onay formu imzalatılıp, bilgilendiriliyor.

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Kapılar açıldı! Gurbetçiler corona virüs tedbirleriyle Kapıkule'den giriş yapıyor

Kapıkule'den girişte vatan toprağına adım atmanın mutluluğunu yaşayan gurbetçi vatandaşların ortak söylemi ise diğer ülkelere nazaran Türkiye'nin sağlık tedbirlerini daha sıkı tutması.

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Kapılar açıldı! Gurbetçiler corona virüs tedbirleriyle Kapıkule'den giriş yapıyor

'TÜM TEDBİRLERİ ALIP YOLA ÇIKTIK'

Belçika'dan gelip memleketi Karaman'a giden Ramazan Ösmer, tüm tedbirlerini alarak yola çıktıklarını belirterek, "Yolculuğumuz iyiydi, güzel geçti. Tedbirlere uymaya çalıştık. Alabileceğimiz tedbirleri aldık. El dezenfektanı, kolonya ve maske aldık. Sırbistan'da ve Bulgaristan'da pek tedbir göremedik kapılarda ama biz kendi mesafemizi koruduk. Ama Türkiye'de tedbirler üst seviyede ve bu sevindirici. Hem ateşimizi ölçtüler hem de form doldurduk" dedi.