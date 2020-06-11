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Bilim Kurulu Üye Prof. Ateş Kara DSÖ'nün açıklaması sonrası uyardı
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs semptomlarını göstermeyen ama virüs taşıyan kişilerin yarattığı bulaş riskine ilişkin, "Attıkları virüs miktarı sanki biraz düşük. Büyüklerimiz kadar hastalandıklarında virüs bulaştırmıyorlar gibi görünüyor. Bu da şu anlama geliyor, biraz daha az bulaştırıcı olabilir ama 'bulaştırmıyorlar' anlamında değil" dedi.
Giriş Tarihi: 11.06.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 10:21
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