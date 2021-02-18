Son dakika: Suriyeli öğretmenler PKK'nın hedefinde! Teröristlerin işgal ettiği bölgelerde 1,5 ayda 61 öğretmeni alıkoydu

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de SDG adını kullanan terör örgüt YPG/PKK'nın, işgal ettiği bölgelerde, 1,5 ayda dayattığı eğitim müfredatını uygulamayan veya zorla silah altına almak istedikleri en az 61 öğretmeni alıkoyduğunu açıkladı.

AA Giriş Tarihi: 18.02.2021 13:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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