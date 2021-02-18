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Haberler Galeri Son dakika: Suriyeli öğretmenler PKK'nın hedefinde! Teröristlerin işgal ettiği bölgelerde 1,5 ayda 61 öğretmeni alıkoydu

Son dakika: Suriyeli öğretmenler PKK'nın hedefinde! Teröristlerin işgal ettiği bölgelerde 1,5 ayda 61 öğretmeni alıkoydu

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de SDG adını kullanan terör örgüt YPG/PKK'nın, işgal ettiği bölgelerde, 1,5 ayda dayattığı eğitim müfredatını uygulamayan veya zorla silah altına almak istedikleri en az 61 öğretmeni alıkoyduğunu açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 18.02.2021 13:08
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Son dakika: Suriyeli öğretmenler PKK'nın hedefinde! Teröristlerin işgal ettiği bölgelerde 1,5 ayda 61 öğretmeni alıkoydu

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde 1 Ocak-15 Şubat'ta alıkonulan öğretmenlere yönelik hazırladığı raporunu AA muhabiriyle paylaştı.

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Son dakika: Suriyeli öğretmenler PKK'nın hedefinde! Teröristlerin işgal ettiği bölgelerde 1,5 ayda 61 öğretmeni alıkoydu

Ağın raporunda, söz konusu sürede, çocuklara SDG'nin dayattığı müfredat yerine eski sisteme göre özel ders veren en az 27 öğretmenin alıkonulduğu bilgisine yer verildi.

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Son dakika: Suriyeli öğretmenler PKK'nın hedefinde! Teröristlerin işgal ettiği bölgelerde 1,5 ayda 61 öğretmeni alıkoydu

Öğretmenlerden 14'ü örgüt müfredatı dışına çıkmayacaklarına dair imza attıktan sonra serbest bırakıldı.

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Son dakika: Suriyeli öğretmenler PKK'nın hedefinde! Teröristlerin işgal ettiği bölgelerde 1,5 ayda 61 öğretmeni alıkoydu

Son 1,5 ayda 34 öğretmen de zorla silah altına alınmak üzere terör örgütü tarafından alıkonuldu.

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Son dakika: Suriyeli öğretmenler PKK'nın hedefinde! Teröristlerin işgal ettiği bölgelerde 1,5 ayda 61 öğretmeni alıkoydu

ÖRGÜT, SAFINA KATILMAK İSTEMEYEN YAKLAŞIK 550 ÖĞRETMENİN PEŞİNDE

SNHR raporunda, terör örgütünün Deyrizor, Rakka ve Haseke illerinde örgütün saflarına katılmayı reddeden yaklaşık 550 öğretmenin peşine düştüğü bilgisine yer verildi.