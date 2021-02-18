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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Suriyeli öğretmenler PKK'nın hedefinde! Teröristlerin işgal ettiği bölgelerde 1,5 ayda 61 öğretmeni alıkoydu Son dakika: Suriyeli öğretmenler PKK'nın hedefinde! Teröristlerin işgal ettiği bölgelerde 1,5 ayda 61 öğretmeni alıkoydu Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de SDG adını kullanan terör örgüt YPG/PKK'nın, işgal ettiği bölgelerde, 1,5 ayda dayattığı eğitim müfredatını uygulamayan veya zorla silah altına almak istedikleri en az 61 öğretmeni alıkoyduğunu açıkladı. Giriş Tarihi: 18.02.2021 13:08
Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde 1 Ocak-15 Şubat'ta alıkonulan öğretmenlere yönelik hazırladığı raporunu AA muhabiriyle paylaştı.
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Ağın raporunda, söz konusu sürede, çocuklara SDG'nin dayattığı müfredat yerine eski sisteme göre özel ders veren en az 27 öğretmenin alıkonulduğu bilgisine yer verildi.
Öğretmenlerden 14'ü örgüt müfredatı dışına çıkmayacaklarına dair imza attıktan sonra serbest bırakıldı.
Son 1,5 ayda 34 öğretmen de zorla silah altına alınmak üzere terör örgütü tarafından alıkonuldu.
ÖRGÜT, SAFINA KATILMAK İSTEMEYEN YAKLAŞIK 550 ÖĞRETMENİN PEŞİNDE
SNHR raporunda, terör örgütünün Deyrizor, Rakka ve Haseke illerinde örgütün saflarına katılmayı reddeden yaklaşık 550 öğretmenin peşine düştüğü bilgisine yer verildi.