Belgeselleri aratmadı! Tunceli'de doğal yaşam kendine hayran bıraktı

Tunceli'de karda gezen vaşak, kurt sürüsü ve dağ keçilerinin görüntüsü belgeselleri aratmadı. Kış şartlarının çetin geçtiği ilde yaban hayatı açısından son derece zengin olduğunu belirten Özgür Balcı, "Bu güzelliklerin korunarak gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Ben de denk geldikçe bu zenginlikleri kayıt altına almaktan büyük keyif alıyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 18.02.2021 13:50 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 13:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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