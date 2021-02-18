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Belgeselleri aratmadı! Tunceli'de doğal yaşam kendine hayran bıraktı

Tunceli'de karda gezen vaşak, kurt sürüsü ve dağ keçilerinin görüntüsü belgeselleri aratmadı. Kış şartlarının çetin geçtiği ilde yaban hayatı açısından son derece zengin olduğunu belirten Özgür Balcı, "Bu güzelliklerin korunarak gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Ben de denk geldikçe bu zenginlikleri kayıt altına almaktan büyük keyif alıyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 18.02.2021 13:50 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 13:56
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Belgeselleri aratmadı! Tunceli'de doğal yaşam kendine hayran bıraktı

Birçok ilde olduğu gibi Tunceli'de de çetin kış şartları etkili oluyor. Kar yağışının ara ara sürdüğü kentin belirli bölgelerinde doğal yaşam alanlarında bulunan yaban hayvanları da görüntüleniyor.

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Belgeselleri aratmadı! Tunceli'de doğal yaşam kendine hayran bıraktı

Pülümür ilçesinde hayvancılığın yanı sıra doğa fotoğrafçılığı yapan Özgür Balcı, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşağı, karda yakın mesafeden görüntülemeyi başardı. Bir süre karlı alanda yiyecek arayan vaşak daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

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Belgeselleri aratmadı! Tunceli'de doğal yaşam kendine hayran bıraktı

Hayvanları yabana götürürken denk geldiği vaşağı uzun süre görüntüleyen Balcı, aynı gün Bern Sözleşmesi'ne göre koruma altında bulunan yaban keçilerinin yoğun kar yağışı altında güçlükle ilerlemelerini de kayıt altına aldı. Balcı, aynı bölgede avlanmak için gezinen 3 kurdu da görüntülemeyi başardı. Görüntüler belgeselleri aratmadı.

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Belgeselleri aratmadı! Tunceli'de doğal yaşam kendine hayran bıraktı

Kentin doğasının yaban hayatı açısından son derece zengin olduğunu belirten Özgür Balcı, "Bu güzelliklerin korunarak gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Ben de denk geldikçe bu zenginlikleri kayıt altına almaktan büyük keyif alıyorum" dedi.

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Belgeselleri aratmadı! Tunceli'de doğal yaşam kendine hayran bıraktı