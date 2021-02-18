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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Regaip Kandili önemi ve faziletleri: Regaib nedir? Regaip gecesinde ne oldu? Regaip Kandili hakkında her şey... Regaip Kandili önemi ve faziletleri: Regaib nedir? Regaip gecesinde ne oldu? Regaip Kandili hakkında her şey... Regaip Kandili gecesi insanların gönül hanelerini dünyevi işgalden arındırma zamanıdır. İslam aleminin heyecanla beklediği Regaip Kandili bugün idrak edilecek. Regaip Kandili'nin gelmesi ile birlikte bazı sorular gündeme geldi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Regaip Kandili önemi ve faziletleri neler? Regaib nedir? Regaip gecesinde ne oldu? İşte Regaip Kandili hakkında her şey... Giriş Tarihi: 18.02.2021 12:39
Regaip Kandili faziletleri nelerdir? Regaip Kandili gecesi Recep ile başlayan ve Şaban ile devam eden üç aylar yürüyüşünün, Ramazan'a uzanan ayak sesleridir. Bugün idrak edilecek Regaip Kandili ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de, bu gecenin faziletleri oldu. Peki, Regaip Kandili önemi ve faziletleri neler? Regaib nedir? Regaip gecesinde ne oldu? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR REGAİB KANDİLİ ÖNEMİ
Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi… Allah'ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi…
İstek, arzu ve beğenmedir rağbet… İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür. Regaib Kandili ise her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate; regaibimizi Rabbimize yöneltme, bütün işlerimizi O'nun rızasına uygun hâle getirme çabasıdır.
REGAİB KANDİLİ FAZİLETİ NEDİR?
Regaip rağbet manasına gelen bir kelime olup, zahiren Hz. Muhammed s.a.v efendimizin ana rahmine düşmesini, yani annesi amine validemizin Hz. Muhammed'e gebe kalmasını ifade eder.
Kuran'ın " Ve Rabbı'na rağbet et" (İnşirah suresi-8) beyanı gereği, Regaip mana yönüyle kulun cenabı Hakk'a yönelerek Allah'a rağbet etmesi demektir.
Her insan, yaratıcısı olan Rabbı'nı bu alemde bulup ona rağbet ederek kavuşmaya müsait bir potansiyel ve kabiliyette yaratılmıştır. Ve her insan yaratıcısı olan Rabbı'nı tanıyıp ona yakın olduğu nisbette felaha, yani kurtuluşa erer ve yaradılış gayesine uygun bir kulluk ifa etmiş olur. Fakat her insan bu tabiat aleminden tattığı lezzetlerle, o hoşnutluk duyduklarına ve lezzetlendiklerine yönelerek onu Rabbın'dan ayıran dünyasını oluşturur.
Bu itibarla, kulun bu yeryüzünde tattığı ve onu Rabbın'dan ayıran dünya muhabbetlerini terk ederek, kalbindeki zikrullah mazharıyetiyle Allah'a yönelip her nefeste zikri daim'e mazhar olması, onun Allah'a rağbeti ve regaip ruhaniyetine ulaşmasıdır.