25 Aralık 2021, Cumartesi
TIR'a çarpıp şarampole yuvarlandı! Siverek’te feci trafik kazası
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...
Giriş Tarihi: 25.12.2021 19:45 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 20:03
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Son dakika: Siverek’te trafik kazası! Yaralılar var
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Son dakika: Siverek’te trafik kazası! Yaralılar var
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Son dakika: Siverek’te trafik kazası! Yaralılar var
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Son dakika: Siverek’te trafik kazası! Yaralılar var
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Son dakika: Siverek’te trafik kazası! Yaralılar var