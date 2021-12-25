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Haberler Galeri TIR'a çarpıp şarampole yuvarlandı! Siverek’te feci trafik kazası

TIR'a çarpıp şarampole yuvarlandı! Siverek’te feci trafik kazası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

İHA
Giriş Tarihi: 25.12.2021 19:45 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 20:03
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Son dakika: Siverek’te trafik kazası! Yaralılar var
Son dakika: Siverek’te trafik kazası! Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Siverek’te trafik kazası! Yaralılar var
Son dakika: Siverek’te trafik kazası! Yaralılar var

TIR'A ÇARPIP ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönünden Siverek istikametine seyir eden 27 P 2676 plakalı otomobil, aynı istikamete giden tıra çarpıp şarampole yuvarlandı.

HABERİN VİDEOSU

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Son dakika: Siverek’te trafik kazası! Yaralılar var
Son dakika: Siverek’te trafik kazası! Yaralılar var

Meydana gelen kazada aynı aileden Cuma B. (53), Hatice B. (51), Yonca B. (27), Hüseyin B. (26) ve H.B. (16) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Son dakika: Siverek’te trafik kazası! Yaralılar var
Son dakika: Siverek’te trafik kazası! Yaralılar var

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: Siverek’te trafik kazası! Yaralılar var
Son dakika: Siverek’te trafik kazası! Yaralılar var