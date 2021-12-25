Hava eksi 10 dereceyi gösterdi! Ağaç dalları buz tuttu

Denizli'nin yüksek kesimlerinde geçtiğimiz günlerde yağan kar ile birlikte hava sıcaklığında önemli ölçüde düşüş yaşandı. Çameli ilçesinde ise sabah saatlerinde termometreler eksi 10 dereceye kadar düşerken, kent merkezinde soğuk hava hakim oldu.