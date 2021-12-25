25 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hava eksi 10 dereceyi gösterdi! Ağaç dalları buz tuttu

Hava eksi 10 dereceyi gösterdi! Ağaç dalları buz tuttu

Kış ayılarının gelmesiyle birlike soğuk hava yurt genelinde etkisini hissettiriyor. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi bulmasının ardından kent genelinde soğuk hava etkili oldu. Ağaçta buz sakırtıları oluştu.

İHA
Giriş Tarihi: 25.12.2021 18:21 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 18:47
  • 1
  • 6
Hava eksi 10 dereyi gösterdi! Ağaç dalları buz tutu
Hava eksi 10 dereyi gösterdi! Ağaç dalları buz tutu

Denizli'nin Çameli ilçesinde hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi görmesiyle ağaçlarda buz sarkıtları oluştu. Buz tutan bir yolda ise trafik kazası meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Hava eksi 10 dereyi gösterdi! Ağaç dalları buz tutu
Hava eksi 10 dereyi gösterdi! Ağaç dalları buz tutu

Denizli'nin yüksek kesimlerinde geçtiğimiz günlerde yağan kar ile birlikte hava sıcaklığında önemli ölçüde düşüş yaşandı. Çameli ilçesinde ise sabah saatlerinde termometreler eksi 10 dereceye kadar düşerken, kent merkezinde soğuk hava hakim oldu.

  • 3
  • 6
Hava eksi 10 dereyi gösterdi! Ağaç dalları buz tutu
Hava eksi 10 dereyi gösterdi! Ağaç dalları buz tutu

Soğuk havayla birlikte yollar, kaldırımlar, çatılarda ve ağaçlarda buz sarkıtları oluştu.

  • 4
  • 6
Hava eksi 10 dereyi gösterdi! Ağaç dalları buz tutu
Hava eksi 10 dereyi gösterdi! Ağaç dalları buz tutu

Soğuk bir sabaha uyanan vatandaşlar, Çameli ilçesinin Kalınkoz Mahallesinde ağaçlarında buz tuttuğu görülürken bir vatandaş bu durumu fotoğrafladı.

  • 5
  • 6
Hava eksi 10 dereyi gösterdi! Ağaç dalları buz tutu
Hava eksi 10 dereyi gösterdi! Ağaç dalları buz tutu

Buz tutan bazı yollarda sürücüler zor anlar yaşarken bir vatandaş maddi hasarlı kaza geçirdi.