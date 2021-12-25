25 Aralık 2021, Cumartesi
Hava eksi 10 dereceyi gösterdi! Ağaç dalları buz tuttu
Kış ayılarının gelmesiyle birlike soğuk hava yurt genelinde etkisini hissettiriyor. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi bulmasının ardından kent genelinde soğuk hava etkili oldu. Ağaçta buz sakırtıları oluştu.
Giriş Tarihi: 25.12.2021 18:21 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 18:47
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Hava eksi 10 dereyi gösterdi! Ağaç dalları buz tutu
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Hava eksi 10 dereyi gösterdi! Ağaç dalları buz tutu
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Hava eksi 10 dereyi gösterdi! Ağaç dalları buz tutu
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Hava eksi 10 dereyi gösterdi! Ağaç dalları buz tutu
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Hava eksi 10 dereyi gösterdi! Ağaç dalları buz tutu