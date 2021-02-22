"GÜM DİYE BİR SES DUYDUM, APARTMAN UÇUYOR ZANNETTİM"

Olayla ilgili konuşan bina sakini Nuran Tüzün, "Garaj önündeki aracın içerisinde çok sayıda siyahi çıktı. Öğrenci yurduna eşya taşıyorlardı, bende burada oturuyordum. İçerisinde direksiyonda kadın varmış. Konuşurken 'güm' diye bir ses duydum, bir baktım bizim apartmana vurmuş. Adamın birisi de yoldan geçiyormuş ona da vurmuş. Siyahi kadın da yaralıydı, adam da yaralıydı sırt üstü yere düşmüştü. Camı açtım ne oluyor diye bir baktım, apartman uçuyor zannettim. Ondan sonra polisler ve ambulans geldi, götürdüler" dedi.



