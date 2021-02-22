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22 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Şişli'de yürekleri ağza getiren kaza! Fren yerine gaza basınca yaşlı adamı ezdi! İşte o görüntüler Son dakika: Şişli'de yürekleri ağza getiren kaza! Fren yerine gaza basınca yaşlı adamı ezdi! İşte o görüntüler Son dakika haberi... Şişli'de yabancı uyruklu kadın bir sürücü otomobilinde fren yerine gaza basınca kaldırıma çıkarak bastonlu yaşlı adama çarptı. Dehşet anları kameralara yansırken, bina duvarına çarpan yaşlı adam takla atarak yere savruldu. Direksiyon başında şoka giren kadın ve yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Giriş Tarihi: 22.02.2021 09:49
Kaza, önceki hafta Salı günü saat 14.45 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu Widline Erie, arkadaşlarıyla birlikte öğrenci yurduna eşya taşımaya başladı. Bir süre sonra taşıma işlemini bitiren Erie, Toyota marka 34 DLL 622 plakalı otomobile bindi.
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Yola çıkmaya çalışan kadın fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak o esnada kaldırımda bastonuyla yürüyen Sebahattin Özcan'a çarptı. Çarpma sonucu duvara çarpan adam takla atarak yere savruldu. Otomobil ise doğalgaz kutusuna ve havalandırma borularına çarparak durabildi.
KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAŞLI ADAM DEHŞETİ YAŞADI Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadın sürücü otomobiline binerek yola çıkmak istiyor. Ardından sürücünün kontrolünden çıkan araç kaldırıma çıkıyor. Araç kaldırımda bastonuyla yürüyen yaşlı adama çarpıyor. Duvara çarpan adam takla atarak yere savruluyor. parkına götürüldü. KADIN SÜRÜCÜ DİREKSİYON BAŞINDA ŞOKE OLDU Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, direksiyon başında şoke olan sürücü Erie'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. Yaralı halde yerde oturan Özcan'da sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erie ve Özcan'ın durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. "GÜM DİYE BİR SES DUYDUM, APARTMAN UÇUYOR ZANNETTİM" Olayla ilgili konuşan bina sakini Nuran Tüzün, "Garaj önündeki aracın içerisinde çok sayıda siyahi çıktı. Öğrenci yurduna eşya taşıyorlardı, bende burada oturuyordum. İçerisinde direksiyonda kadın varmış. Konuşurken 'güm' diye bir ses duydum, bir baktım bizim apartmana vurmuş. Adamın birisi de yoldan geçiyormuş ona da vurmuş. Siyahi kadın da yaralıydı, adam da yaralıydı sırt üstü yere düşmüştü. Camı açtım ne oluyor diye bir baktım, apartman uçuyor zannettim. Ondan sonra polisler ve ambulans geldi, götürdüler" dedi.