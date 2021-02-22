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22 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Koronavirüs aşısı ne kadar koruyor! Uzman isim açıkladı Son dakika: Koronavirüs aşısı ne kadar koruyor! Uzman isim açıkladı Bursa Uludağ Üniversitesi KBB Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Basut, ikinci doz aşıyı olduktan sonra antikor testi yaptırdı. Antikor oranı 52 çıkan Basut, test sonuçlarını da paylaştı. Aşıyı olurken tereddüt etmediğini söyleyen Basut, "Aşıyı olduktan sonra en ufak bir yan etki oluşmadı. " dedi. Giriş Tarihi: 22.02.2021 08:49 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 08:56
Bursa Uludağ Üniversitesi KBB Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Basut, 2'nci doz aşıyı olduktan sonra antikor testi yaptırdı.
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Antikor oranı 52 çıkan Basut, test sonuçlarını da paylaştı. Aşıyı olurken tereddüt etmediğini söyleyen Basut, "
Aşıyı olduktan sonra en ufak bir yan etki oluşmadı. 28 gün sonra ikinci aşımı oldum. İkincide de hiçbir yan etki olmadı. 2 hafta sonra merak ettiğim için antikor testi yaptırdım. Antikor oranım 52 çıktı. Bu oldukça iyi bir düzey. Ben hiç koronavirüse yakalanmadım. Antikor düzeyi yükselen kişilerde ağır ve ölümcül hastalık geçirme ihtimali sıfır. Bundan sonra korona hastalığına yakalanacak olsam bile bunu hafif geçireceğim kesin gibi. Ama aşı oldum diye kendimi korumayı bırakmayacağım. Toplumun yüzde 60'ı aşılanmadan ya da bağışıklık sistemi yükselmeden bu işin üstesinden gelmemiz zor. Türkiye alabileceği en iyi aşıyı aldı. Bütün aşıları benim önüme koysalar, hangisini tercih edersiniz deseler düşünmeden bu aşıyı tercih ederdim. Hiçbir zararı yok, uzun yıllardır bildiğimiz teknolojiyle üretilen aşı" dedi. Basut'un paylaşımından sonra aşıdan çekinenlerin kafalarındaki soru işaretleri de dağıldı."dedi.