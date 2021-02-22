Son dakika: Koronavirüs aşısı ne kadar koruyor! Uzman isim açıkladı

Antikor oranım 52 çıktı. Bu oldukça iyi bir düzey. Ben hiç koronavirüse yakalanmadım. Antikor düzeyi yükselen kişilerde ağır ve ölümcül hastalık geçirme ihtimali sıfır. Bundan sonra korona hastalığına yakalanacak olsam bile bunu hafif geçireceğim kesin gibi. Ama aşı oldum diye kendimi korumayı bırakmayacağım.