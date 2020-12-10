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Son dakika | Şişli'de korkutan olay! Halk gece vakti sokağa döküldü

Son dakika haberi...Şişli'de gece saatlerinde bir kumaş deposunda yangın çıktı. Korku ve panik yaşayan mahalleli sokağa dökülürken, depoya sığınan bir kedi yangında can verdi.

İHA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 06:24 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 06:35
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Son dakika | Şişli'de korkutan olay! Halk gece vakti sokağa döküldü

Olay, saat 05:00 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanır Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, bir binanın altında bulunan kumaş deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

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Son dakika | Şişli'de korkutan olay! Halk gece vakti sokağa döküldü

Yoğun dumanların yükseldiği deponun bulunduğu sokakta korku ve panik yaşayan mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

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Son dakika | Şişli'de korkutan olay! Halk gece vakti sokağa döküldü

DEPOYA SIĞINAN KEDİ YANGINDA CAN VERDİ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken, depoya sığınan bir kedi ise dumandan etkilenerek itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesine rağmen can verdi.

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Son dakika | Şişli'de korkutan olay! Halk gece vakti sokağa döküldü

Polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak vatandaşları binadan tahliye ederken itfaiye ekipleri kumaş deposunda duman tahliyesi başlatarak soğutma çalışması yaptı.

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Son dakika | Şişli'de korkutan olay! Halk gece vakti sokağa döküldü