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10 Aralık 2020, Perşembe
Haberler Galeri Son dakika | Şişli'de korkutan olay! Halk gece vakti sokağa döküldü
Son dakika | Şişli'de korkutan olay! Halk gece vakti sokağa döküldü
Son dakika haberi...Şişli'de gece saatlerinde bir kumaş deposunda yangın çıktı. Korku ve panik yaşayan mahalleli sokağa dökülürken, depoya sığınan bir kedi yangında can verdi.
Giriş Tarihi: 10.12.2020 06:24 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 06:35