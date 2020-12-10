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10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri İsrail'in kritik isminden uzaylı itirafı! Dünyayı şoke etti: Uzaylılar var, ABD onlarla anlaşma yaptı İsrail'in kritik isminden uzaylı itirafı! Dünyayı şoke etti: Uzaylılar var, ABD onlarla anlaşma yaptı
İsrail basınında yer alan habere göre,
İsrail Uzay Programı Eski Başkanı Prof. Haim Eshed, '' Uzaylılar var ama insanlık buna hazır değil'' ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla da sınırlı kalmayan Eshed, ABD'nin uzaylılarla anlaşma yaptığını ve Trump'ın uzaylıların varlığını açıklamayı düşündüğünü söyledi. İşte dünya gündemine bomba gibi düşen uzaylı sözleri... HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ Giriş Tarihi: 10.12.2020 00:53 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 00:57
Uzaylılarla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İsrail basınındaki habere göre İsrail Uzay Programı Eski Başkanı Prof. Haim Eshed, uzaylıların olduğunu ama insanlığın buna hazır olmadığını açıkladı. Açıklamalarını bir merhale yukarıya taşıyan Eshed, ABD'nin uzaylılarla anlaşmaya vardığını ve Trump'ın uzaylıların varlığını söylemenin eşiğine geldiğini söyledi. Profesör Eshed'in bu açıklamaları akıl sağlığının sorgulanmasına neden oldu. Gelişmeleri Gök bilimci Prof. Dr. Ethem Derman aktardı.
GALERİ DEVAM EDİYOR DÜNYADAN UZAYLI OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN İLGİNÇ VARLIKLAR!
2003 yılında, Şili'deki Atacama bölgesinde, deri bir çanta içerisinde terk edilmiş bir kilisede bulunan, koni şeklindeki bir başa ve 15 cm uzunluğa sahip mumyanın bir uzaylıya ait olabileceği iddia edilmişti.
İspanyol bir koleksiyoncu tarafından satın alınarak ortaya çıkarılan mumya ile ilgili daha önce Sirius isimli bir belgesel çekilmiş, çeşitli komplo teorilerinin yanı sıra bulunan iskeletin uzaylıların varlığına kanıt olabileceği öne sürülmüştü.
Uluslararası bir bilim ekibi 15 santimetre büyüklüğündeki mumya üzerinde yaptığı araştırmayı tamamladı ve mumyanın 15 haftalık bir cenine ait olduğunu açıkladı.
Geçtiğimiz aylarda yapılan bir başka araştırma ortaya daha farklı sonuçlar koymuştu.
California Üniversitesi, San Francisco Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi tarafından "Ata" ismi verilen mumyaya yapılan DNA analizleri, ,gizemini uzun süre koruyan kalıntının, çeşitli genetik mutasyonlara uğramış, 6-8 yaşında olduğu tahmin edilen cüce bir kız çocuğuna ait olduğunu ortaya koymuştu.
Yapılan bilimsel çalışmalar, çocuğun 40 yıl önce öldüğünü ve bugüne kadar tanımlanmamış olan gen bozukluklarına sahip olduğunu açığa çıkarmıştı.