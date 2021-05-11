Son dakika | Siparişler kapıda birikti! Çok sayıda ülke kapış kapış alıyor

"Serada sebze üretimi zor ve çok zahmetli. Bu nedenle seracılığı bırakma kararı aldım. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü de sebzeleri söktüğüm serada süs balığı yetiştiriciliği deneme çalışmaları başlattı. Deneme çalışmaları sona erince bu kez bunu ben de yapmak istedim. Anaç çeşitleri verdiler ve ben de yetiştirmeye başladım. Türkiye'de serada balık üreten belki de tek kişi oldum. Benden sonra tabi serada süs balığı yetiştiriciliği yaygınlaştı. 5 dönüm sera içinde bulunan 150 havuzda başta kırmızı Japon süs balığı olmak üzere Çin, Tayland ve Endonezya'dan ithal edilen canlı doğurgan süs balık çeşitlerini üretiyorum. Yerli tür süs balıkları da yetiştiriyoruz. Şu anda 300 bin adet yavru süs balığı var. Ortalama 1 TL'den alıcı buluyor. Online satış da yapıyoruz. Antalya ve çevre illerinden müşterilerimiz çiftliğimize gelip alabiliyor. İç piyasanın talebini karşılamakta bir hayli zorlanıyoruz. Yıllık 300 binin üzerinde balık yetiştirme potansiyelimiz var."