Bilim insanlarından çok net uyarı! Yeni felaket kapıda
Bilim insanları dünyayı bekleyen yeni felakete karşı şiddetle uyardı. Küresel ısınma nedeniyle her geçen gün eriyen buzullar büyük bir tehdit oluşturmaya başladı. İngiltere'ye doğru hızla ilerleyen dev buzul büyük bir felakete yol açabilir.
Giriş Tarihi: 12.05.2021 05:41Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 05:42
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Bilim adamlarından çok net uyarı! Yeni felaket kapıda
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Bilim adamlarından çok net uyarı! Yeni felaket kapıda
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Bilim adamlarından çok net uyarı! Yeni felaket kapıda
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Bilim adamlarından çok net uyarı! Yeni felaket kapıda
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Bilim adamlarından çok net uyarı! Yeni felaket kapıda