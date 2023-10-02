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Haberler Galeri SON DAKİKA | Şile’de dere taştı! Tarım arazileri ve evler sular altında…

SON DAKİKA | Şile’de dere taştı! Tarım arazileri ve evler sular altında…

Son dakika yaşam haberi… İstanbul'da cuma gününden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış mega kenti etkisi altına almış bir çok noktada su baskınları oluşmuştu. Şile'de görenleri şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı. İlçede dere taşması sonucu tarım arazileri ve evler sular altında kaldı. İşte Şile'den korkutan görüntüler…

Giriş Tarihi: 02.10.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023 10:53
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SON DAKİKA | Şile’de dere taştı! Tarım arazileri ve evler sular altında…

İstanbul Şile'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı.

Su altında kalan tarım arazileri, evler ve bungalovlar dron ile havadan görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA | Şile’de dere taştı! Tarım arazileri ve evler sular altında…

Anadolu Yakası'nda hafta sonu itibarıyla etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

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SON DAKİKA | Şile’de dere taştı! Tarım arazileri ve evler sular altında…

Şile Ağva'da bulunan Yeşilçay Deresi sağanak yağış nedeniyle taştı.

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SON DAKİKA | Şile’de dere taştı! Tarım arazileri ve evler sular altında…

Taşan dere, mahallenin büyük bir kısmını sular altında bıraktı.

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SON DAKİKA | Şile’de dere taştı! Tarım arazileri ve evler sular altında…

Tarım arazileri, evler ve bungalovlar sel sularının altında kaldı.