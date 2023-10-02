SON DAKİKA | Şile’de dere taştı! Tarım arazileri ve evler sular altında…

Son dakika yaşam haberi… İstanbul'da cuma gününden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış mega kenti etkisi altına almış bir çok noktada su baskınları oluşmuştu. Şile'de görenleri şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı. İlçede dere taşması sonucu tarım arazileri ve evler sular altında kaldı. İşte Şile'den korkutan görüntüler…