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Şile’de dere taştı! Tarım arazileri ve evler sular altında…

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Giriş: 02.10.2023 10:35
Son dakika yaşam haberi… İstanbul'da cuma gününden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış mega kenti etkisi altına almış bir çok noktada su baskınları oluşmuştu. Şile'de görenleri şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı. İlçede dere taşması sonucu tarım arazileri ve evler sular altında kaldı. İşte Şile'de korkutan görüntüler…

Şile'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı.

Su altında kalan tarım arazileri, evler ve bungalovlar dron ile havadan görüntülendi.

Anadolu Yakası'nda hafta sonu itibarıyla etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Şile Ağva'da bulunan Yeşilçay Deresi sağanak yağış nedeniyle taştı.

Taşan dere, mahallenin büyük bir kısmını sular altında bıraktı.

Tarım arazileri, evler ve bungalovlar sel sularının altında kaldı.

Sel sularının tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Su basan mahalle havadan görüntülendi.

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