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30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Seri katil Atalay Filiz hakkında önemli gelişme! 4. rapor da aynı çıktı Son dakika | Seri katil Atalay Filiz hakkında önemli gelişme! 4. rapor da aynı çıktı Son dakika haberi... Bir dönem Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul eden seri katil Atalay Filiz davasında önemli bir gelişme daha yaşandı. Mahkemeye dördüncü Adli Tıp Kurumu raporu ulaştı. Raporda sanık Filiz'in cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya hükümlü sanık Atalay Filiz, getirilmedi. Duruşmaya Filiz'in avukatı da mazeret sunarak katılmadı. Giriş Tarihi: 30.03.2021 16:40 Mahkemeye Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi'nden sanığın cezai ehliyetine ilişin düzenlenen dördüncü rapor ulaştı. GALERİ DEVAM EDİYOR Raporda "Cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve hareket serbestini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka gerililiği saptanmadığı" şeklinde ifadeler kullandı.
Sanığın suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı kaydedildi.
Raporda Atalay Filiz'in 12 Haziran 2016 tarihinde sanığı bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğunun oy birliğiyle mütalaa olunduğu belirtildi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
DAHA ÖNCE ÜÇ RAPOR ALINMIŞTI
Fatma Kayıkçı'yı öldürdükten sonra gözaltına alınarak yargılanmaya başlayan Atalay Filiz, firari olduğu dönemde başkalarına ait kimlikler kullandığı gerekçesi ile hakkında ayrıca bu dava açılmıştı.