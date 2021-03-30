Dev anakonda insanı canlı canlı yutmaya çalıştı! O anlar böyle görüntülendi

Vahşi doğada arkadaşlarıyla ormanda gezmeye çıkan bir grup hayatlarının şokunu yaşadı. Gruplar halinde gezerken, yardım çığlığı duyan gençler hemen sesin geldiği yere gitti. Gençler dev anakonda yılanının arkadaşlarına saldırdığını ve öldürmek üzere olduğunu görünce hemen müdahale etmeye çalıştılar. Dehşete düşüren anlar ise böyle görüntülendi.