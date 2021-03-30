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30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Dev anakonda insanı canlı canlı yutmaya çalıştı! O anlar böyle görüntülendi Dev anakonda insanı canlı canlı yutmaya çalıştı! O anlar böyle görüntülendi
Vahşi doğada arkadaşlarıyla ormanda gezmeye çıkan bir grup hayatlarının şokunu yaşadı. Gruplar halinde gezerken, yardım çığlığı duyan gençler hemen sesin geldiği yere gitti. Gençler dev anakonda yılanının arkadaşlarına saldırdığını ve öldürmek üzere olduğunu görünce hemen müdahale etmeye çalıştılar. Dehşete düşüren anlar ise böyle görüntülendi.
Giriş Tarihi: 30.03.2021 15:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 15:00
Vahşi doğada yaşanan olay herkesi şoke etti. Arkadaşlarıyla birlikte doğa gezintisine çıkan bir grup anakonda saldırısına maruz kaldı. Grup halinde dolaşırken birden ses duyan gençler ne olduğuna anlam veremedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Arkadaşının yardım çığlıkları sonrası harekete geçen gençler gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu.
Dev yılan arkadaşlarını sarıp yemeye hazırlanırken, gençler olay yerine gelerek müdahale etti.
O anlar ise böyle görüntülendi.